У Києві вартість дизельного пального сьогодні сягає 86,99 грн

Ціни на пальне у Києві.

У Києві ціни на пальне в середу, 25 березня, утримуються на високому рівні. Вартість дизпалива на деяких АЗС сягає 86,99 грн за літр, бензину А-92 — 73,19 грн за літр, а газу — 46,98 грн за літр.

Читайте також:

Які ціни на пальне у Києві 25 березня

Ціни на пальне в Києві коливаються в залежності від виду та АЗС. За даними ресурсу Avtomaniya, вартість пального у столиці сьогодні залишається на стабільно високому рівні.

Вартість бензину А-92 сьогодні така:

Ukrnafta — 65,99 грн/л;

BVS — 58,99 грн/л;

KLO — 73,19 грн/л.

Бензин А-95 киянам обійдеться у:

61,99 грн/л на Shell;

68,99 грн/л на Ukrnafta, AMIC, БРСМ-Нафта;

69,99 грн/л на BVS, Marshal;

70,95 грн/л на Авантаж7;

71,99 грн/л на Mango;

73,90 грн/л на UPG;

74,19 грн/л на KLO;

74,99 грн/л на SOCAR, OKKO, WOG.

Ціни на дизель у столиці 25 березня такі:

Shell — 61,99 грн/л;

Ukrnafta — 73,99 грн/л;

БРСМ-Нафта — 81,99 грн/л;

Marshal — 82,99 грн/л;

Авантаж7 — 83,95 грн/л;

BVS, Mango — 83,99 грн/л;

UPG — 85,90 грн/л;

AMIC — 85,99 грн/л;

KLO — 86,49 грн/л;

SOCAR, OKKO, WOG — 86,99 грн/л.

На газ у Києві сьогодні виставили такі цінники:

Shell — 36,99 грн/л;

Ukrnafta — 41,99 грн/л;

Авантаж7 — 43,45 грн/л;

Marshal, БРСМ-Нафта — 43,99 грн/л;

Mango, AMIC — 44,99 грн/л;

UPG — 45,50 грн/л;

BVS — 45,99 грн/л;

KLO — 46,70 грн/л;

OKKO — 46,99 грн/л;

SOCAR, WOG — 46,98 грн/л.

Водночас за інформацією Vseazs середні ціни на пальне в Києві сьогодні майже ідентичні до вчорашніх. Зокрема, бензин А-95+ коштує близько 71,99 грн/л, А-95 обійдеться у 68,49 грн/л, а вартість А-92 сьогодні сягає 66,09 грн/л. Водночас дизпаливо коштує в середньому 74,49 грн/л, а газ — 41,99 грн/л.

На UPG також опублікували актуальний прайс на пальне станом на 25 березня. На офіційному сайті компанії зазначають, що бензин A-95 коштує 71,90 грн/л, дизель euro — 84,90 грн/л, upgDIESEL обійдеться у 87,90 грн/л, а газ — 45,50 грн/л.

Раніше в Укрзалізниці відреагували на інформацію про можливий удар РФ по Київському залізничному вокзалу. Як зазначили у пресслужбі, протягом усієї війни вокзал є ціллю для ворога. Пасажирів закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Також очільник Оболонської РДА у Києві Кирило Фесик зробив заяву стосовно ремонту вулиць. Він пояснив, що рішення про початок робіт на тих чи інших відрізках часто ухвалюються за особистим рішенням Віталія Кличка. Також у цей процес можуть втручатися окремі депутати.