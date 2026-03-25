У Києві вартість дизельного пального сьогодні сягає 86,99 грн

У Києві вартість дизельного пального сьогодні сягає 87,90 грн
У Києві ціни на пальне в середу, 25 березня, утримуються на високому рівні. Вартість дизпалива на деяких АЗС сягає 86,99 грн за літр, бензину А-92 — 73,19 грн за літр, а газу — 46,98 грн за літр.
Які ціни на пальне у Києві 25 березня
Ціни на пальне в Києві коливаються в залежності від виду та АЗС. За даними ресурсу Avtomaniya, вартість пального у столиці сьогодні залишається на стабільно високому рівні.
Вартість бензину А-92 сьогодні така:
- Ukrnafta — 65,99 грн/л;
- BVS — 58,99 грн/л;
- KLO — 73,19 грн/л.
Бензин А-95 киянам обійдеться у:
- 61,99 грн/л на Shell;
- 68,99 грн/л на Ukrnafta, AMIC, БРСМ-Нафта;
- 69,99 грн/л на BVS, Marshal;
- 70,95 грн/л на Авантаж7;
- 71,99 грн/л на Mango;
- 73,90 грн/л на UPG;
- 74,19 грн/л на KLO;
- 74,99 грн/л на SOCAR, OKKO, WOG.
Ціни на дизель у столиці 25 березня такі:
- Shell — 61,99 грн/л;
- Ukrnafta — 73,99 грн/л;
- БРСМ-Нафта — 81,99 грн/л;
- Marshal — 82,99 грн/л;
- Авантаж7 — 83,95 грн/л;
- BVS, Mango — 83,99 грн/л;
- UPG — 85,90 грн/л;
- AMIC — 85,99 грн/л;
- KLO — 86,49 грн/л;
- SOCAR, OKKO, WOG — 86,99 грн/л.
На газ у Києві сьогодні виставили такі цінники:
- Shell — 36,99 грн/л;
- Ukrnafta — 41,99 грн/л;
- Авантаж7 — 43,45 грн/л;
- Marshal, БРСМ-Нафта — 43,99 грн/л;
- Mango, AMIC — 44,99 грн/л;
- UPG — 45,50 грн/л;
- BVS — 45,99 грн/л;
- KLO — 46,70 грн/л;
- OKKO — 46,99 грн/л;
- SOCAR, WOG — 46,98 грн/л.
Водночас за інформацією Vseazs середні ціни на пальне в Києві сьогодні майже ідентичні до вчорашніх. Зокрема, бензин А-95+ коштує близько 71,99 грн/л, А-95 обійдеться у 68,49 грн/л, а вартість А-92 сьогодні сягає 66,09 грн/л. Водночас дизпаливо коштує в середньому 74,49 грн/л, а газ — 41,99 грн/л.
На UPG також опублікували актуальний прайс на пальне станом на 25 березня. На офіційному сайті компанії зазначають, що бензин A-95 коштує 71,90 грн/л, дизель euro — 84,90 грн/л, upgDIESEL обійдеться у 87,90 грн/л, а газ — 45,50 грн/л.
Раніше в Укрзалізниці відреагували на інформацію про можливий удар РФ по Київському залізничному вокзалу. Як зазначили у пресслужбі, протягом усієї війни вокзал є ціллю для ворога. Пасажирів закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Також очільник Оболонської РДА у Києві Кирило Фесик зробив заяву стосовно ремонту вулиць. Він пояснив, що рішення про початок робіт на тих чи інших відрізках часто ухвалюються за особистим рішенням Віталія Кличка. Також у цей процес можуть втручатися окремі депутати.
