Понтонні переправи у Києві: чи зможуть вони замінити мости

Наслідки удару РФ по Північному мосту у Києві. Фото: Reuters

Києву варто було ще з 2022 року готувати понтонні переправи через Дніпро як резервний варіант на випадок пошкодження мостів. Водночас такі переправи не зможуть забезпечити пропускну здатність повноцінних мостів. У разі їх використання пріоритет на понтонах мають отримати автобуси, які перевозять більше людей, ніж приватні автомобілі.

Про це в ефірі День.LIVE заявив голова ГО "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик.

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Понтонні переправи через Дніпро

За словами Віталія Селика, Києву варто було підготувати понтонні переправи ще з 2022 року. Вони мали б бути резервним варіантом на випадок пошкодження мостів.

Водночас, за словами урбаніста, облаштування таких переправ потребує ретельного проєктування. Через зміну берегової лінії не можна просто повторити конструкції, які використовувалися в Києві під час Другої світової війни.

Селик зазначив, що потрібно продумати підходи до переправ на берегах і вибрати найкраще місце для переходу через Дніпро. Сам рух понтонами також буде значно повільнішим, ніж мостами.

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Чому понтони не замінять мости у Києві

Понтонні переправи не зможуть забезпечити таку саму пропускну здатність, як повноцінні мости. Водночас їхньою перевагою може бути можливість швидше замінити пошкоджену секцію після удару.

За словами урбаніста, якщо в мосту буде зруйнована частина прогонової будови, відновлення руху ним може зайняти більше часу, ніж заміна секції понтона.

Водночас кілька понтонів не зможуть замінити пропускну здатність мостів у разі їхнього пошкодження. Тому, на думку Селика, важливо продумати, як через такі переправи можна буде перевозити якомога більше людей або вантажів.

Хто має користуватися понтонними переправами

Селик вважає, що пріоритет під час руху понтонними переправами мають отримати автобуси, адже вони можуть перевозити значно більше людей, ніж приватні автомобілі.

Говорячи про те, як варто організувати рух через понтони у разі пошкодження мостів, урбаніст зазначив:

"Кілька понтонів не зможуть замінити пропускну здатність мостів. Через них мають у першу чергу переїжджати автобуси, які перевозять якнайбільше людей, а не приватні автомобілі, які в середньому везуть півтори людини", — зазначив Селик.

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Новини.LIVE інформували, що Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що в Києві працюють російські радіоретранслятори МЕШ для короткострокового управління "Шахедами". За його словами, йдеться про один-три такі пристрої, які складно виявити. Бескрестнов вважає, що поки ретранслятори працюють, захист Києва засобами РЕБ може бути недостатньо ефективним.