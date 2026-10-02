Рада оборони Києва обговорила рух мостами та метро - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у п'ятницю, 2 жовтня, про засідання Ради оборони столиці, під час якого обговорили роботу міських служб в умовах постійних російських атак. Окремо розглянули безпеку руху мостами через Дніпро та можливість відновлення руху зеленої гілки метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму дописі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Кличко закликав служби діяти злагоджено

Мер столиці Віталій Кличко розповів у своїх соціальних мережах, що у засіданні Ради оборони Києва взяли участь військові, представники Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, правоохоронних органів та міських комунальних служб.

"Закликав всі служби, які входять до Ради оборони, діяти злагоджено і відповідально. Зараз не час для популізму. Потрібно ухвалювати виважені рішення й інформувати людей. Чесно говорити про нинішні реалії. Столиця в дуже драматичній ситуації. І зробити вигляд, що зараз можна жити, як в мирний час вже не вийде!", — емоційно написав він.

Віталій Кличко зазначив, що нині столиця перебуває у складних умовах через постійні російські атаки. Удари РФ пошкоджують інфраструктуру, критично важливі об'єкти, логістику, житлові будинки та соціальні об'єкти.

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Окремо мер Києва заявив про нові атаки на енергетичну інфраструктуру. Він підкреслив, що міські служби продовжують забезпечувати життєдіяльність столиці в умовах постійних ударів.

"Ворог розносить Київ. Інфраструктуру, критичну інфраструктуру, логістику, житло, соціальні обʼєкти. І при цьому ми — на порозі зими. Енергетику агресор теж пішов знову нищити", — написав мер.

У Києві обговорили рух мостами через Дніпро

Одним із важливих питань засідання Ради оборони столиці став рух транспорту мостами через річку Дніпро.

Під час обговорення заслухали представників військових, правоохоронних органів, ДСНС та комунальних служб. Учасники надали свої пропозиції щодо організації безпечного руху з урахуванням необхідності зберегти логістичне транспортне сполучення між лівим і правим берегами Києва.

Пропозиції Ради оборони столиці планують передати центральним органам державної влади для подальшого розгляду.

Зелену гілку метро можуть відновити під час жовтого рівня тривоги

Також на засіданні обговорили питання роботи зеленої гілки Київського метрополітену.

"Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури", — зазначив він.

Віталій Кличко наголосив, що безпека людей залишається ключовою умовою для ухвалення рішення щодо організації руху метро. Він також закликав киян об'єднатися та відповідально ставитися до викликів, які постали перед столицею через російські атаки. Він заявив, що Київ зможе забезпечувати життєдіяльність міста за умови спільних зусиль мешканців, міських служб, військових та інших структур.

"Ми всіма силами забезпечуємо життєдіяльність міста під постійними руйнівними атаками, коли йдеться вже не про звичний комфорт, а про безпеку й виживання. Київ вистоїть! Але тільки спільними зусиллями тих, хто його любить, хто про нього дбає. Розумінням усіх викликів і готовністю їх долати. По-дорослому долати, а не в рожевих окулярах", — зазначив Кличко.

Новини Києва

Ми писали, що архітектор Микола Віхарєв ексклюзивно повідомив в прямому ефірі Ранок.LIVE про критичний стан моста Патона. Він стверджує, що міст потребував капітального ремонту ще приблизно 10 років тому, а загроза його повного закриття існує вже 10–20 років, однак наразі, на його думку, споруда має достатній запас міцності.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський зробив заяву, що російський диктатор Володимир Путін прагне змусити киян покинути Київ. Глава держави стверджує — РФ посилює атаки на Київ, зокрема напередодні проміжних виборів у США, щоб продемонструвати силу, дестабілізувати ситуацію в Україні.