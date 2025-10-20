Андрій Вітренко в проєкті Наша справа заявив, що підрядники збагачуються на будівництві мостів у Києві

Андрій Вітренко. Фото: Київрада

Минулого року з бюджету Києва не використали 15 млрд гривень. За ці гроші можна було б відремонтувати щонайменше 15 мостів.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в проєкті Новини.LIVE "Наша справа".

Реклама

Читайте також:

Підрядники збагачуються на будівництві мостів у Києві

Також Вітренко зазначив, що Подільсько-Воскресенський міст так довго будували заради збагачення підрядників.

"Чим довше будується той чи інший об'єкт, — тим він більше стає коштувати. А це призводить до чого? Що ті підрядники, які виконують це будівництво, просто стають багатшими. Вони неефективно реалізують проєкти. А для того, щоб лише персонально збагатитися", — зазначив він.

Водночас, попри численні відкриття мосту на цей рік, за словами депутата, на нього знову заклали 750 млн грн.

Нагадаємо, очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав правоохоронні органи та Генеральний штаб провести ревізію на Подільсько-Воскресенському мосту.

Також Ткаченко закликав Кличка прозвітувати, чому постійно ремонтують Південний міст.