Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Депутат пояснив, чому так довго будуються мости в Києві

Депутат пояснив, чому так довго будуються мости в Києві

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 15:32
Оновлено: 15:40
Андрій Вітренко в проєкті Наша справа заявив, що підрядники збагачуються на будівництві мостів у Києві
Андрій Вітренко. Фото: Київрада

Минулого року з бюджету Києва не використали 15 млрд гривень. За ці гроші можна було б відремонтувати щонайменше 15 мостів. 

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в проєкті Новини.LIVE "Наша справа".

Реклама
Читайте також:

Підрядники збагачуються на будівництві мостів у Києві

Також Вітренко зазначив, що Подільсько-Воскресенський міст так довго будували заради збагачення підрядників.

"Чим довше будується той чи інший об'єкт, — тим він більше стає коштувати. А це призводить до чого? Що ті підрядники, які виконують це будівництво, просто стають багатшими. Вони неефективно реалізують проєкти. А для того, щоб лише персонально збагатитися",  зазначив він.

Водночас, попри численні відкриття мосту на цей рік, за словами депутата, на нього знову заклали 750 млн грн.

Нагадаємо, очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав правоохоронні органи та Генеральний штаб провести ревізію на Подільсько-Воскресенському мосту.

Також Ткаченко закликав Кличка прозвітувати, чому постійно ремонтують Південний міст.

Київ міст ремонт будівництво бюджет Подільський міст
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації