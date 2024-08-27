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Шмигаль запевнив у прозорості тендеру на будівництво Національного військового кладовища

27 серпня 2024 20:11
Валерія Барановська - редактор
Будівництво Національного меморіального кладовища — Шмигаль заявив про прозорість тендеру
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Reuters
Валерія Барановська - редактор

Україна готова розпочати будівництво Національного меморіального кладовища. Тендер на будівництво було проведено прозоро і відповідного до державних вимог, його здійснюватиме консорціумом компаній. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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Шмигаль заявив, що країна пройшла довгий шлях у створенні Національного меморіального кладовища. Він підкреслив важливість врахування бажань родин загиблих та їхніх побратимів у цьому процесі.

"Шлях, який вже пройдено, кошти, які виділені державою, проєкти, які зроблені, та земля, яка виділена, — все це було абсолютно у межах і рамках закону, відкрито. Тендер, який було проведено, відповідає усім вимогам держави. Все було прозоро", — наголосив прем'єр-міністр. 

Він зауважив, що через відсутність досвіду у будівництві подібних об'єктів в Україні компаніям-підрядникам довелося об'єднатися в консорціум для участі в тендері.

"Уже зараз ми готові розпочинати будівництво, думаю, найближчим часом фізично це буде можливо і родини загиблих отримають можливість із почестями поховати прах наших захисників і захисниць", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 1,8 млрд грн з тендеру дісталися фірмі, яка була створена через день після оголошення аукціону.

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