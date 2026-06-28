У Києві внаслідок атаки РФ пожежі та постраждали люди
Росіяни в ніч проти 28 червня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано пожежі та є постраждалі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.
Перші наслідки обстрілу Києва 28 червня
Начальник КМВА Тимур Ткаченко у себе в Telegram написав, що у Дарницькому районі Києва за декількома адресами зафіксовано пожежі.
"Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля. Уточнюємо інформацію про постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Також Ткаченко поінформував, що в цьому ж районі постраждала одна людина.
Оновлено о 05:30
Станом на цю хвилину кількість постраждалих в столиці зросла до двох.
Як повідомляли Новини.LIVE, приблизно о 02:00 і 02:30 у Києві пролунали серії дуже гучних вибухів. Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворог запускав в напрямку столиці балістичні ракети.
Також ми писали, що 25 червня РФ теж атакувала Київ. У місті внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в складській будівлі.
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