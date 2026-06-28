У Києві внаслідок атаки РФ пожежі та постраждали люди

Рятувальник ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни в ніч проти 28 червня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано пожежі та є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Перші наслідки обстрілу Києва 28 червня

Начальник КМВА Тимур Ткаченко у себе в Telegram написав, що у Дарницькому районі Києва за декількома адресами зафіксовано пожежі.

"Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля. Уточнюємо інформацію про постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Також Ткаченко поінформував, що в цьому ж районі постраждала одна людина.

Пости Ткаченка про наслідки атаки. Фото: скриншот

Оновлено о 05:30

Станом на цю хвилину кількість постраждалих в столиці зросла до двох.

Як повідомляли Новини.LIVE, приблизно о 02:00 і 02:30 у Києві пролунали серії дуже гучних вибухів. Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворог запускав в напрямку столиці балістичні ракети.

Також ми писали, що 25 червня РФ теж атакувала Київ. У місті внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в складській будівлі.