Атака РФ на Київщину: постраждала дитина, є пошкодження

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У Бучанському районі Київської області під час вечірньої атаки російських дронів постраждала дитина. Дівчинці 2019 року народження діагностували акубаротравму, їй надають медичну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджено три приватні домоволодіння та транспортний засіб.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка у четвер, 17 вересня.

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Наслідки атаки РФ на Київщину

За інформацією Тимура Ткаченка, під час вечірньої атаки ворожих дронів у Бучанському районі постраждала дівчинка 2019 року народження.

Ткаченко уточнив, що у дитини діагностували акубаротравму, а медична допомога їй надається.

"На жаль, під час вечірньої атаки ворожих дронів у Бучанському районі постраждала дитина. У дівчинки 2019 року народження діагностовано акубаротравму, медична допомога надається", — написав очільник ОДА.

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Також у районі пошкоджено чотири об’єкти. Серед них — три приватні домоволодіння та транспортний засіб:

"У районі пошкоджено 4 об’єкти — три приватні домоволодіння та транспортний засіб".

Наразі служби продовжують працювати та ліквідовувати наслідки атаки РФ.

Ткаченко також закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях або безпечних місцях.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Київщина отримала статус території підвищеного ризику, що пов’язано передусім із додатковою підтримкою підприємців. Для бізнесу діятиме державне страхування воєнних ризиків із компенсацією частини вартості полісів. Максимальну суму такої компенсації для одного підприємства збільшили з 3 до 5 млн грн на рік.

Новини.LIVE також писали, що військовий та колишній народний депутат Єгор Фірсов попередив, що Росія нарощує виробництво безпілотників і збільшує кількість екіпажів для їхнього застосування. За його словами, російські атаки можуть стати складнішими через поєднання дронів різного призначення, зокрема реактивних, ретрансляторів і дронів-"маток". Військовий вважає, що Київ і надалі залишатиметься однією з цілей таких атак.