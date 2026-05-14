Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Розбір завалів у Києві: зниклими вважаються щонайменше 20 осіб

Розбір завалів у Києві: зниклими вважаються щонайменше 20 осіб

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 14:05
Розбір завалів у Києві: зниклими вважаються щонайменше 20 осіб
Розбір завалів у Києві 14 травня. Фото: ДСНС

У Дарницькому районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу у ніч проти 14 травня. Наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Розбір завалів у Києві 14 травня

Кількість жертв російського удару зросла до пʼяти осіб

Російський обстріл Києва 14 травня
Розбір завалів у Києві 14 травня. Фото: ДСНС
Атака Росії на Київ 14 травня
Наслідки російського обстрілу Києва 14 травня. Фото: ДСНС

"Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється", — йдеться у повідомленні.

Масований обстріл Києва 14 травня
Пошуково-рятувальні роботи в Києві 14 травня. Фото: ДСНС
Розбір завалів у Києві 14 травня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва 14 травня. Фото: ДСНС

На місці обстрілу працюють психологи та кінологи ДСНС, а також залучена важка інженерна техніка для розбору завалів.

Читайте також:
null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, російські окупанти 14 травня атакували Київ дронами та ракетами. Зокрема, у Дарницькому районі зруйнований підʼїзд.

А міський голова Віталій Кличко повідомив про 40 поранених внаслідок російського обстрілу. Ворог атакував дронами, балістикою та крилатими ракетами. Згодом кількість загиблих зросла до пʼяти.

Крім того, цієї ночі окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Києва. Ворог пошкодив трансформаторну підстанцію ДТЕК.

Київ війна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації