Розбір завалів у Києві: зниклими вважаються щонайменше 20 осіб

У Дарницькому районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу у ніч проти 14 травня. Наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Кількість жертв російського удару зросла до пʼяти осіб.

"Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється", — йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу працюють психологи та кінологи ДСНС, а також залучена важка інженерна техніка для розбору завалів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, російські окупанти 14 травня атакували Київ дронами та ракетами. Зокрема, у Дарницькому районі зруйнований підʼїзд.

А міський голова Віталій Кличко повідомив про 40 поранених внаслідок російського обстрілу. Ворог атакував дронами, балістикою та крилатими ракетами. Згодом кількість загиблих зросла до пʼяти.

Крім того, цієї ночі окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Києва. Ворог пошкодив трансформаторну підстанцію ДТЕК.