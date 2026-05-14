АЗС рознесло майже вщент: росіяни вдарили по заправці у Києві

Знищена АЗС у Києві після обстрілів.

Російські війська у ніч проти 14 травня завдали комбінованого удару по Києву. Так, ворог атакував АЗС, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн з місця події.

Удар по АЗС в Києві

Журналіст розповів, що цієї ночі росіяни вдарили по заправці БРСМ в Києві. Резервуари не вибухнули, але АЗС рознесло майже вщент.

Внаслідок удару тут постраждав чоловік. Його госпіталізували, але, на жаль, він помер у лікарні.

Зазначимо, що станом на зараз у Києві відомо про п'ятьох загиблих. Ще близько 40 людей отримали поранення. Наразі аварійно-пошукові роботи тривають у трьох районах столиці. Відомо, що у Дарницькому районі внаслідок влучання БпЛА знесло цілий під'їзд будинку.

Як писали Новини.LIVE, вночі РФ також атакувала енергооб'єкти Києва. Внаслідок обстрілів пошкоджено трансформаторну підстанцію ДТЕК.

Також ми писали, що є постраждалі та пошкоджені будинки внаслідок обстрілів Київщини. Від атаки постраждали шість районів області.