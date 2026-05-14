Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ АЗС рознесло майже вщент: росіяни вдарили по заправці у Києві

АЗС рознесло майже вщент: росіяни вдарили по заправці у Києві

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 14:12
АЗС рознесло майже вщент: росіяни вдарили по заправці у Києві
Знищена АЗС у Києві після обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 14 травня завдали комбінованого удару по Києву. Так, ворог атакував АЗС, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн з місця події. 

Удар по АЗС в Києві

Журналіст розповів, що цієї ночі росіяни вдарили по заправці БРСМ в Києві. Резервуари не вибухнули, але АЗС рознесло майже вщент.

Наслідки удару по АЗС в Києві
Зруйнована АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувлаа АЗС в Києві
Пошкоджені авто на АЗС. Фото: Новини.LIVE
Обстріл АЗС в Києві 14 травня
Наслідки удару по АЗС. Фото: Новини.LIVE
Атака на АЗС в Києві 14 травня
Пошкодження на заправці після атаки. Фото: Новини.LIVE
Удар по АЗС в Києві 14 травня
Наслідки обстрілу АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок удару тут постраждав чоловік. Його госпіталізували, але, на жаль, він помер у лікарні

Зазначимо, що станом на зараз у Києві відомо про п'ятьох загиблих. Ще близько 40 людей отримали поранення. Наразі аварійно-пошукові роботи тривають у трьох районах столиці. Відомо, що у Дарницькому районі внаслідок влучання БпЛА знесло цілий під'їзд будинку

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, вночі РФ також атакувала енергооб'єкти Києва. Внаслідок обстрілів пошкоджено трансформаторну підстанцію ДТЕК.

Також ми писали, що є постраждалі та пошкоджені будинки внаслідок обстрілів Київщини. Від атаки постраждали шість районів області.

Київ АЗС обстріли
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації