У Києві з-під завалів дістали тіло жінки

Рятувальники розбирають завали у Києві.

У Дарницькому районі Києва з-під завалів зруйнового будинку дістали тіло жінки. Станом на зараз відомо про 12 загиблих внаслідок атаки РФ 14 травня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та ДСНС України.

У Києві загинули 10 людей

Оновлено 19:55. У ДСНС повідомили, що до 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву. Серед них — двоє дітей.

"Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, 3 кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом — 170 рятувальників, 51 одиниця техніки", — розповіли рятувальники.

"Уже 10 загиблих у столиці. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки", — повідомив Кличко.

За його словами, внаслідок атаки ворога у Києві постраждали 46 людей. Серед них — одна дитина. Наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають 20 постраждалих.

Як писали Новини.LIVE, у Києві зруйновано бізнес-центр. Постраждало все: товар, стелажі та холодильники. Збитки оцінюють в мільйони доларів.

Крім того, росіяни знищили офіс виробника дронів Skyeton у Києві. Там зазначили, що розуміли ризики подібних ударів, тому заздалегідь релокували виробничі потужності в різні регіони України та за кордон.