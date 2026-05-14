В Киеве из-под завалов достали тело женщины

Дата публикации 14 мая 2026 19:46
Спасатели разбирают завалы в Киеве. Фото: ГСЧС

В Дарницком районе Киева из-под завалов разрушенного дома достали тело женщины. По состоянию на сейчас известно о 12 погибших в результате атаки РФ 14 мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и ДСНС Украины. 

В Киеве погибли 10 человек

Обновлено в 19:55. В ГСЧС сообщили, что число погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 12 человек. Среди них — двое детей. 

"Поисково-спасательные работы в Дарницком районе продолжаются. Работают психологи, 3 кинологические расчета ГСЧС. Всего — 170 спасателей, 51 единица техники", — рассказали спасатели. 

Скриншот сообщения ГСЧС

"Уже 10 погибших в столице. Спасатели достали из-под завалов тело женщины", — сообщил Кличко.

По его словам, в результате атаки врага в Киеве пострадали 46 человек. Среди них — один ребенок. Сейчас в стационарах городских больниц находятся 20 пострадавших.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Как писали Новини.LIVE, в Киеве разрушен бизнес-центр. Пострадало все: товар, стеллажи и холодильники. Убытки оцениваются в миллионы долларов.

Кроме того, россияне уничтожили офис производителя дронов Skyeton в Киеве. Там отметили, что понимали риски подобных ударов, поэтому заранее релоцировали производственные мощности в разные регионы Украины и за границу.

Киев обстрелы жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
