Росіяни знищили офіс виробника дронів Skyeton у Києві

Наслідки атаки РФ на Київщину 14 травня 2026 року. Фото: ДСНС

У ніч проти 14 травня російські війська балістичними ракетами та дронами атакували Київ. У місті лунали потужні вибухи, є загиблі та поранені. Внаслідок ворожого удару також знищено офіс українського виробника дронів Skyeton.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Skyeton.

Росіяни атакували офіс оборонної компанії Skyeton у Києві

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ повністю зруйновано офіс компанії Skyeton. Там зазначили, що розуміли ризики подібних ударів, тому заздалегідь релокували виробничі потужності в різні регіони України та за кордон. Це дозволило зберегти безперервність роботи навіть після втрати офісу.

Попри руйнування, у Skyeton наголосили, що компанія продовжить виробництво та постачання безпілотних технологій для Сил оборони України. Там також підкреслили, що їхня мета — посилення обороноздатності країни та наближення миру.

Скриншот повідомлення Skyeton/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Дарницькому районі Києва зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 14 травня. Станом на зараз підтверджено загибель восьми людей, серед них — 13-річна дівчинка. Рятувальні роботи на місці трагедії тривають.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 14 травня російські війська завдали удару по одній з автозаправних станцій у Києві. Внаслідок атаки АЗС зазнала серйозних руйнувань, а постраждалого чоловіка госпіталізували, однак він помер у лікарні.

Новини.LIVE також писали, що за даними ДСНС, щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок атаки РФ на Київ 14 травня. Пошуково-рятувальна операція на місці удару продовжується, інформація уточнюється.