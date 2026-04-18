Головна Київ Попенко: Зараз у Києві потрібно замінити близько 500 км теплотрас

Попенко: Зараз у Києві потрібно замінити близько 500 км теплотрас

Дата публікації: 18 квітня 2026 17:35
Попенко: Зараз у Києві потрібно замінити близько 500 км теплотрас
Заміна теплотраси у Києві. Фото: "Київтеплоенерго"

Проблеми зі станом теплотрас у Києві накопичувалися останні 20-30 років. Зокрема, ще у 2019-2020 роках необхідно було замінити 800 кілометрів теплотрас у столиці, водночас замінили лише 300.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг у ефірі "Київського часу" Олег Попенко.

Заміна теплотрас у Києві

За словами Попенка, у Києві потрібно замінити близько 500 кілометрів труб за цей міжопалювальний сезон. Це дасть змогу пройти успішно наступну зиму.

"Ми за рік міняємо 50-70 кілометрів труб, ну в кращі часи 2019-2020 рік, тоді за рік замінили майже 150 кілометрів", — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Водночас Попенко наголосив, що навіть при наявних ресурсах й фінансуванні, знайти людей, які виконуватимуть заміну труб, складно. Фізично немає кому працювати.

"До початку повномасштабного вторгнення дефіцит робітничих спеціальностей на "Київтеплокомунерго", "Водоканалі", керуючих компаніях був більше 50%. Зараз дефіцит робітничих спеціальностей на підприємствах доходить до 70%", — наголосив Попенко.

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 18 квітня, в центрі Києва утворилися значні затори. Автомобілі вишикувалися у черги через ремонт центральної дороги. Проїзд був ускладнений навіть для "швидких".

Також ми писали про те, що ввечері 17 квітня спалахнула пожежа на Київщині. У селі Стави Обухівського району зайнявся приватний будинок. Внаслідок цього загинула жінка.

Додамо, що голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин закликав Київ шукати альтернативу ТЕЦ. За його словами, варто зробити це до наступного опалювального сезону, аби пройти його успішно.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

