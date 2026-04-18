Попенко: Зараз у Києві потрібно замінити близько 500 км теплотрас

Заміна теплотраси у Києві. Фото: "Київтеплоенерго"

Проблеми зі станом теплотрас у Києві накопичувалися останні 20-30 років. Зокрема, ще у 2019-2020 роках необхідно було замінити 800 кілометрів теплотрас у столиці, водночас замінили лише 300.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг у ефірі "Київського часу" Олег Попенко.

Заміна теплотрас у Києві

За словами Попенка, у Києві потрібно замінити близько 500 кілометрів труб за цей міжопалювальний сезон. Це дасть змогу пройти успішно наступну зиму.

"Ми за рік міняємо 50-70 кілометрів труб, ну в кращі часи 2019-2020 рік, тоді за рік замінили майже 150 кілометрів", — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Водночас Попенко наголосив, що навіть при наявних ресурсах й фінансуванні, знайти людей, які виконуватимуть заміну труб, складно. Фізично немає кому працювати.

"До початку повномасштабного вторгнення дефіцит робітничих спеціальностей на "Київтеплокомунерго", "Водоканалі", керуючих компаніях був більше 50%. Зараз дефіцит робітничих спеціальностей на підприємствах доходить до 70%", — наголосив Попенко.

