У Києві 24 березня завершується опалювальний сезон

Жінка біля батареї.

У Києві з вівторка, 24 березня, офіційно завершується опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили на тлі потепління та для економії енергоресурсів. Відключення тепла в житлових будинках розпочнеться вже найближчими днями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА) у понеділок, 23 березня.

У Києві завершується опалювальний сезон

Вже завтра, 24 березня, у Києві припинять подачу тепла до житлових будинків, завершаючи опалювальний сезон.

Як пояснили у КМДА, рішення ухвалене з огляду на підвищення температури повітря, сприятливий прогноз погоди та необхідність ощадливого використання енергоресурсів.

Очікується, що завершення опалення дозволить мешканцям уникнути додаткових витрат у період, коли надворі вже стає тепліше.

Водночас об’єкти соціальної інфраструктури — лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки — відключатимуть від теплопостачання індивідуально, за зверненнями їхніх керівників.

"У вівторок, 24 березня, у столиці завершують опалювальний сезон. Рішення про це міська влада прийняла, зважаючи на погодні умови та прогнозне потепління, необхідність раціонального використання енергоносіїв. Підписане відповідне розпорядження", — йдеться у заяві КМДА.

У Києві наразі фіксують значний дефіцит резервних енергопотужностей. Влада наголошує на необхідності вже зараз готуватися до наступної зими. Ситуація в енергосистемі міста перебуває під щоденним контролем уряду.

