Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ РФ знову атакувала Київ: у трьох районах впали уламки, є поранені

РФ знову атакувала Київ: у трьох районах впали уламки, є поранені

Ua ru
3 вересня 2026 18:41
Російський обстріл Києва 3 вересня: уламки впали в декількох районах
Падіння уламків в Києві. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські окупанти у четвер, 3 вересня, знову атакували Київ. Падіння уламків дронів зафіксовано у трьох районах столиці. Крім того, черговий обстріл поранив людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл Києва 3 вересня

У Дарницькому районі уламки російського БпЛА впали на проїжджу частину дороги. Зокрема, окупанти пошкодили два автомобілі.

Голосіївському районі, попередньо, уламки БпЛА впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосієво — падіння уламків біля проїжджої частини дороги", — зазначив Кличко.

У Святошинському районі уламки дрона впали на подвірʼя приватного будинку, внаслідок чого пошкоджене авто. 

Читайте також:

Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. Четверо травмованих перебувають у лікарні.

Атака Росії на Київську область

У ДСНС повідомили, що у Бориспільському районі продовжується ліквідація пожежі на складах, яка виникла внаслідок російської атаки дронами. Робота триває під загрозою нових ударів. 

"Ворог двічі завдавав повторних ударів по місцю події! Аби зберегти життя та здоров'я особового складу, рятувальники були змушені відходити на безпечну відстань. Щойно загроза минула, вогнеборці одразу повернулися до гасіння", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Київщини 3 вересня
Наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE, 3 вересня Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Київської області. Зокрема, у Фастівському районі поранення отримали двоє людей старшого віку.

А у Борисполі внаслідок російської атаки сталася пожежа на території фармацевтичної компанії "Біокон". Також відомо про згорілий магазин та пошкодження вікон в багатоповерхівці.

Київ війна Київська область обстріли дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації