Росіяни балістикою атакували Київ: є загиблі та поранені

Рятувальники ліквідовують наслідки масованого удару РФ по Києву 14 жовтня 2026 року. Фото: facebook.com/DSNSKyiv/?locale=uk_UA

У середу вранці, 14 жовтня, російські війська балістичними ракетами атакували Київ. Унаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей, ще понад 30 зазнали поранень. Наслідки ударів зафіксували в кількох районах столиці.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Київ 14 жовтня

За даними ДСНС, у Деснянському районі внаслідок влучання в багатоповерховий житловий будинок виникла пожежа. Вогнеборці ліквідували займання на площі 400 квадратних метрів. На місці удару виявили тіла двох загиблих.

Рятувальники на місці удару РФ по Києву. Фото: facebook.com/DSNSKyiv/?locale=uk_UA

У Деснянському районі постраждали 25 людей, серед них — одна дитина. Кількість постраждалих може збільшуватися, оскільки люди продовжують звертатися по допомогу.

На місці події також працюють психологи ДСНС. Вони вже надали допомогу 110 людям.

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У Дніпровському районі внаслідок повторної атаки загорілася недіюча будівля.

У Дарницькому районі вогнеборці ліквідували займання газону на території стадіону.

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: facebook.com/UA.National.Police

У Шевченківському районі через влучання в одноповерхову недіючу будівлю виникла незначна пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Також у Голосіївському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Унаслідок цього загинула одна людина, ще одна постраждала.

Таким чином, за наведеними ДСНС даними, унаслідок російського обстрілу Києва загинули троє людей, ще 32 дістали поранення.

Скриншот повідомлення ДСНС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на енергооб’єкти Києва та області в столиці запровадили аварійні відключення світла. Вони охопили Дарницький, Дніпровський, Печерський, Солом’янський і частину Голосіївського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, а стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють.

Новини.LIVE повідомляли, що зранку 14 жовтня Росія атакувала Київ та інші міста України балістичними ракетами, у столиці й області лунали потужні вибухи. Повторні пуски ракет фіксували по Києву, Житомиру та Харкову, також повідомлялося про ракету в напрямку Полтави.