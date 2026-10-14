Росіяни балістикою атакували Київ: є загиблі та поранені

Ракетний удар РФ по Києву: троє загиблих, десятки постраждалих
У середу вранці, 14 жовтня, російські війська балістичними ракетами атакували Київ. Унаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей, ще понад 30 зазнали поранень. Наслідки ударів зафіксували в кількох районах столиці.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує Новини.LIVE.
Наслідки атаки РФ на Київ 14 жовтня
За даними ДСНС, у Деснянському районі внаслідок влучання в багатоповерховий житловий будинок виникла пожежа. Вогнеборці ліквідували займання на площі 400 квадратних метрів. На місці удару виявили тіла двох загиблих.
У Деснянському районі постраждали 25 людей, серед них — одна дитина. Кількість постраждалих може збільшуватися, оскільки люди продовжують звертатися по допомогу.
На місці події також працюють психологи ДСНС. Вони вже надали допомогу 110 людям.
У Дніпровському районі внаслідок повторної атаки загорілася недіюча будівля.
У Дарницькому районі вогнеборці ліквідували займання газону на території стадіону.
У Шевченківському районі через влучання в одноповерхову недіючу будівлю виникла незначна пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Також у Голосіївському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Унаслідок цього загинула одна людина, ще одна постраждала.
Таким чином, за наведеними ДСНС даними, унаслідок російського обстрілу Києва загинули троє людей, ще 32 дістали поранення.
Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на енергооб’єкти Києва та області в столиці запровадили аварійні відключення світла. Вони охопили Дарницький, Дніпровський, Печерський, Солом’янський і частину Голосіївського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, а стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють.
Новини.LIVE повідомляли, що зранку 14 жовтня Росія атакувала Київ та інші міста України балістичними ракетами, у столиці й області лунали потужні вибухи. Повторні пуски ракет фіксували по Києву, Житомиру та Харкову, також повідомлялося про ракету в напрямку Полтави.