Палацу "Україна" 56 років: історія головної сцени країни

Національний палац мистецтв "Україна". Фото: travel-guide.in.ua

У п'ятницю, 17 квітня 2026 року, Національний палац мистецтв "Україна" відзначає 56 років із дня відкриття. За цей час він став головною концертною сценою країни та місцем проведення найважливіших державних і культурних подій. Його історія поєднує амбітний радянський проєкт, період незалежності та сучасний розвиток української культури.

Національному палацу мистецтв "Україна" 56 років: історія

Національний палац мистецтв "Україна" відкрили 17 квітня 1970 року, а його будівництво тривало з 1965-го і відбувалося у доволі стислі строки.

Споруду звели як ключовий майданчик для з’їздів, урочистостей і великих концертів Української РСР. Водночас проєкт мав і політичне значення — він мав підкреслити статус Києва як важливого центру республіки.

Будівлю збудували на місці Володимирського ринку. Над проєктом працювали архітектори Євгенія Маринченко, Петро Жилицький та Ігор Вайнер. Архітектурно палац виконаний у стилі модернізму — з монументальними формами, строгими лініями та великими скляними фасадами.

Читайте також:

Головна зала розрахована приблизно на 3,7 тисячі глядачів, що робить її однією з найбільших в Україні. Вже на момент відкриття палац був оснащений сучасною на той час акустикою та технічними рішеннями, що дозволяло проводити масштабні концерти й державні події.

Палац "Україна" 1973 рік. Фото: retroua.com

Напівсекретне будівництво і політичний контекст

Однією з найцікавіших сторінок історії палацу є обставини його створення. За даними відкритих джерел, зокрема матеріалів "Суспільного", проєкт певний час реалізовували без широкого розголосу.

Існують свідчення, що у звітності до Москви будівництво могли подавати як менш масштабний об’єкт — наприклад, кінотеатр. Це пояснюють тим, що союзне керівництво не підтримувало появу великого палацу, який міг би конкурувати з Кремлівським палацом з’їздів.

Ініціатором створення такого майданчика в Києві вважають тодішнього керівника Компартії України Петра Шелеста, який прагнув забезпечити республіку власною великою сценою для політичних і культурних подій.

Палац "Україна" 1980 рік. Фото: retroua.com

Інженерні рішення та особливості будівлі

Палац звели у складних геологічних умовах — поруч проходить лінія метро, що вимагало додаткового укріплення фундаменту та конструкцій. Це стало одним із технічних викликів під час будівництва.

Будівля має не лише велику залу, а й розгалужену внутрішню інфраструктуру. Підземні приміщення, технічні зони, гримерки та службові кімнати дозволяють організовувати масштабні концерти, телевізійні знімання та міжнародні заходи.

Палац "Україна" в Києві. Фото: Artemco/Вікіпедія

Від радянської сцени до культурного символу

У радянський період палац використовували насамперед для офіційних заходів — партійних з’їздів, урочистостей і державних подій. Водночас тут відбувалися концерти відомих артистів.

Після здобуття Україною незалежності у 1991 році роль палацу змінилася. Він поступово став головною концертною сценою країни. У 1996 році будівлю реконструювали, а згодом їй надали статус національного.

Сьогодні палац "Україна" — це не лише історична споруда, а й один із ключових культурних майданчиків столиці. Тут проводять концерти, премії, фестивалі та державні заходи.

За понад пів століття він пройшов шлях від інструмента радянської політики до символу сучасного культурного життя України, зберігаючи свою роль головної сцени країни.

Новини.LIVE інформували, що 31 грудня 2022 року палац "Україна" у Києві зазнав пошкоджень внаслідок ракетної атаки РФ. Зокрема, була пошкоджена частина фасаду. Удар РФ завдав будівлі руйнувань на суму більш ніж 50 млн гривень.

Новини.LIVE писали, що 15 квітня 2026 року в Києві на Контрактовій площі завершили демонтаж оглядового колеса, встановленого у 2017 році як тимчасової конструкції. З атракціону вже повністю зняли кабінки. Колесо простояло майже дев’ять років і неодноразово ставало предметом дискусій щодо його безпеки.