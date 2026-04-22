Називався російським генералом: поліція розкрила деталі про стрілка в Києві

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський розкрив нові деталі щодо особи терориста, який влаштував стрілянину в Києві 18 квітня. Під час огляду мобільного телефону зловмисника правоохоронці знайшли відео, на яких він розгулює під'їздом і називає себе "російським генералом".

Про це Іван Вигівський заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

В поліції розкрили нові деталі про особу терориста з Києва

Слідство продовжує з'ясовувати деталі та обставини резонансного теракту. Голова Нацполіції Іван Вигівський поділився першими результатами експертизи мобільного телефону затриманого стрільця.

Під час аналізу файлів на пристрої зловмисника правоохоронці виявили специфічний контент. За словами Івана Вигівського, чоловік регулярно знімав себе на відео під час використання зброї. Більше того, на одному із записів зафіксовано, як він ходить під'їздом свого багатоквартирного будинку і відкрито називає себе "генералом російської армії".

Такі відеоматеріали, як зазначають у поліції, прямо вказують на неадекватне сприйняття реальності та наявність у затриманого певних психологічних проблем і відхилень.

Окрім цього, слідчі встановили факт тривалого конфлікту терориста з одним із мешканців будинку. Причиною регулярних суперечок стали звичайні побутові питання, зокрема самовільне встановлення замка.

Очільник Нацполіції підкреслив, що така реакція оточуючих дуже зачіпала зловмисника. Чоловік мав загострене почуття власної значущості та глибоко ображався, коли люди ставилися до нього без належної, на його думку, поваги.

"Він ображався, коли до нього зневажливо ставилися. Цей сусід, молодий чоловік, він там сказав щось типу: "Іди, що ти тут хочеш від мене?"... І, ще до речі, скажу те, що ніде не публікували. Ми коли подивилися певні файли в нього в телефоні — він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", — додав Вигівський.

Новини.LIVE розповідали, що у Києві, в Голосіївському районі, у суботу 18 квітня сталася стрілянина. 58-річний чоловік, який є уродженцем Москви і роками проживав на Донеччині, влаштував масову стрілянину на вулиці.

Згодом він забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував там заручників. Загалом внаслідок теракту загинуло семеро людей, а нападника ліквідували в ході затримання.

Разом з тим у Києві почався судовий розгляд справи щодо дій правоохоронців під час теракту. Зокрема, двоє патрульних втекли з місця події, не надавши належну допомогу постраждалим та не намагаючись ліквідувати стрільця. Дані дії викликали широкий суспільний резонанс та низку кадрових рішень в МВС. Зокрема міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про звільнення деяких працівників поліції та оновлені правила щодо їх підготовки.