У Києві збільшилась кількість поранених через ракетний удар РФ

Наслідки ракетного удару по Києву 7 лютого. Фото: ДСНС

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву 7 лютого кількість постраждалих зросла до 38. Ще четверо людей загинули.

Про це повідомили в пресслужбі Київського міської військової адміністрації.

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За оновленими даними КМВА, станом на цю хвилину, внаслідок ракетного удару в столиці загинуло чотири людини. Ще 38 отримали поранення.

Однак це ще не кінцеві цифри, дані уточнюються.

Скриншот КМВА в Telegram

Ракетна атака на Київ 7 лютого: що відомо

Зранку 7 лютого в Києві місцеві жителі прокинулись від вибухів. Росія завдавала ракетних ударів по районах міста.

Пізніше стало відомо, що через російський обстріл у Києві спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Наразі рятувальники евакуйовують постраждалих, кількість яких постійно зростає.

Через російську атаку вранці 7 лютого частина споживачів Києва, Харкова та Миколаєва залишаються без світла. Електроенергія відсутня близько у 20 тисяч абонентів.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.

Згодом на ракетну атаку на Україну відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, що у бюджеті є гроші на відбудову пошкодженого будинку. За його словами, місто бере на себе всі витрати, які необхідно.