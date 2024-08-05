У Києві патрульні врятували жінку, яка збиралася вкоротити собі віку

Порятунок жінки на мосту в Києві. Фото: скриншот

У Києві патрульні врятували жінку, яка намагалася вчинити самогубство у Голосіївському районі. Під час спілкування поліцейським вдалося заспокоїти громадянку, після чого її зняли з парапету.

Відео рятувальної операції опублікувала пресслужба патрульної поліції України у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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У Голосіївському районі Києва на мосту поліцейські виявили жінку, яка стояла за огорожею шляхопроводу. За оцінкою правоохоронців, громадянка була у пригніченому стані та збиралася вкоротити собі віку.

"Підібрали потрібні слова, щоб заспокоїти громадянку. А дочекавшись слушної нагоди, схопили жінку та перемістили її в безпечне місце", — розповіли в поліції.

Врятовану передали медикам, її життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує.