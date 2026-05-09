У Подільському районі Києва сталася стрілянина

Поліцейський автомобіль. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Києва

Увечері в суботу, 9 травня, у Подільському районі Києва пролунали постріли. Подробиці інциденту наразі невідомі. Очевидці зазначають, що на місце вже прибули поліцейські.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про стрілянину в Києві ввечері 9 травня

За інформацією місцевих Telegram-каналів, інцидент стався у ЖК "Варшавський". Чоловік відкрив стрілянину по людях. Повідомляють, що він був п'яним.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс повідомила, що поліція на місці відпрацьовує територію. Інформація про постраждалих на спецлінію 102 не надходила.

ОНОВЛЕНО О 23:55: У поліції Києва повідомили, що чоловіка, який відкрив стрілянину, затримали. За попередньою інформацією, під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка. Один із учасників сварки дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрелив у бік опонента. Потерпілий перебуває в задовільному стані.

На місці працюють слідчі та патрульні. Правоохоронці встановлюють усі обставини події й вирішують, яку правову кваліфікацію їй надати.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва повідомляв, що 1 травня на вулиці Мрії у Святошинському районі столиці водій влаштував стрілянину. Люди не постраждали. Стрілка розшукали й затримали в одному із селищ Київщини.

Також Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в місті Києві писав, що в Дарницькому районі Києва водій відкрив стрілянину по пішоходу. У такий спосіб він вирішив помститися чоловікові за те, що той переходив проїжджу частину в невстановленому місці. Потерпілий зазнав поранень спини та ноги.