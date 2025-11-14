Удар РФ по Інституті отоларингології - що відомо про наслідки

Удар РФ по Інституті отоларингології. Фото: МОЗ

У ніч на п'ятницю, 14 листопада, Росія здійснила чергову масовану атаку по столиці. Під удар потрапив Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram.

Допис МОЗ. Фото: скриншот

Удар РФ по Інституті отоларингології

За інформацією МОЗ, цієї ночі в Києві постраждали щонайменше 30 людей, серед них — двоє дітей та вагітна жінка. Кількість постраждалих продовжує зростати, адже люди й далі звертаються по медичну допомогу. На жаль, уже відомо про п’ятьох загиблих.

Удар РФ по Інституті отоларингології. Фото: МОЗ

Удар РФ по Інституті отоларингології. Фото: МОЗ

Унаслідок атаки пошкоджено низку медичних закладів — найбільше постраждав Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка.

Снарядами вибито практично всі вікна, пошкоджено два корпуси, двоє людей отримали поверхневі травми. З будівель, що зазнали руйнувань, евакуювали близько 90 пацієнтів, їх перевели до вцілілих відділень. Нині там тривають роботи з демонтажу скла та ліквідації руйнувань.

Інститут уже відвідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він обговорив із керівництвом подальші кроки з надання допомоги постраждалим та забезпечення роботи закладу в умовах пошкоджень.

Віктор Ляшко відвідав Інститут отоларингології. Фото: МОЗ

Нагадаємо, що начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у ніч проти 14 листопада Росія сконцентрувала головний удар на Києві та об’єктах критичної інфраструктури.

Окрім того, постраждала й Київська область — в ОВА показали наслідки.