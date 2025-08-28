У Києві оновили дані про кількість жертв удару Росії 28 серпня

Рятувальники виносять тіла. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про оновлені дані щодо наслідків нічної атаки на столицю. Станом на тепер відомо про 48 постраждалих. На жаль, 10 із них загинули.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

У Києві триває розбір завалів та пошук людей

Тіло людини. Фото: ДСНС України

Росія атакувала в Києві житлові будинки. Внаслідок атаки є десятки поранених та загиблі.

Розбір завалів в Києві. Фото: ДСНС Києва

Рятувальні служби продовжують роботу на місцях влучань, розбирають завали та надають допомогу постраждалим мешканцям. Медики працюють у посиленому режимі, аби врятувати життя поранених.

Нагадаємо, глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що під завалами будинку можуть бути іще люди. Відомо, щонайменше семеро людей зникли безвісти.

У Києві розгорнули оперативні штаби допомоги, де люди можуть звертатися для консультацій тощо. Також у столиці частково перекритий рух на деяких ділянках доріг внаслідок обстрілу.