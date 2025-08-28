Відео
Головна Київ У Києві зросла кількість загиблих від атаки Росії — нові дані

У Києві зросла кількість загиблих від атаки Росії — нові дані

Дата публікації: 28 серпня 2025 09:54
У Києві оновили дані про кількість жертв удару Росії 28 серпня
Рятувальники виносять тіла. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про оновлені дані щодо наслідків нічної атаки на столицю. Станом на тепер відомо про 48 постраждалих. На жаль, 10 із них загинули.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Читайте також:

У Києві триває розбір завалів та пошук людей

Київ атака
Тіло людини. Фото: ДСНС України

Росія атакувала в Києві житлові будинки. Внаслідок атаки є десятки поранених та загиблі. 

Київ обстріл 28 серпня
Розбір завалів в Києві. Фото: ДСНС Києва

Рятувальні служби продовжують роботу на місцях влучань, розбирають завали та надають допомогу постраждалим мешканцям. Медики працюють у посиленому режимі, аби врятувати життя поранених.

Нагадаємо, глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що під завалами будинку можуть бути іще люди. Відомо, щонайменше семеро людей зникли безвісти.

У Києві розгорнули оперативні штаби допомоги, де люди можуть звертатися для консультацій тощо. Також у столиці частково перекритий рух на деяких ділянках доріг внаслідок обстрілу. 

Київ смерть обстріли жертви загиблі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
