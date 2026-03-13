Відео
Україна
У "Київавтодорі" проводять обшуки через привласнення держкоштів

У "Київавтодорі" проводять обшуки через привласнення держкоштів

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 13:35
Обшуки у Київавтоборі 13 березня — що розслідує поліція
Поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

У приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" 13 березня правоохоронці проводять слідчі дії. Обшуки пов'язані з розслідуванням можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на дорожні роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Київської міської ради.

Читайте також:

Обшуки у "Київавтодорі"

Як повідомили у корпорації, слідчі дії відбуваються на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва в межах кримінального провадження.

Розслідування стосується закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки у 2024-2025 роках. Правоохоронці перевіряють можливе привласнення коштів, виділених на виконання цих робіт.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин справи та можливих порушень.

У "Київавтодорі" зазначили, що співробітники надають слідчим усі необхідні документи для проведення перевірки. У корпорації також наголосили, що тендери на відповідні послуги проводилися відповідно до процедури офіційних публічних закупівель.

Попередні слідчі дії в "Київавтодорі"

Зазначимо, 11 лютого 2025 року, до "Київавтодору" приходили з обшуками слідчі Служби безпеки України та представники поліції. Правоохоронці розслідували можливі порушення під час закупівлі техніки для потреб дорожнього господарства.

Крім того, 19 лютого 2025 року правоохоронці також проводили слідчі дії, які стосувалися справи про можливе привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт із нанесення дорожньої розмітки.

Корупційні скандали з обслуговуванням доріг

У Києві правоохоронці викрили корупційну схему під час закупівлі дорожньої солі комунальними підприємствами. За даними слідства, продукцію купували за значно завищеними цінами.

Крім того, посадовців компанії "Автомобільні дороги України" затримали під час отримання хабаря за відчуження державного майна. За інформацією правоохоронців, сума неправомірної вигоди становила 10 тисяч доларів.

Також у столиці посадовців мерії та керівників комунальних служб підозрюють у привласненні 4,5 мільйона гривень, виділених на реконструкцію вулиці Кирилівської у Подільському районі. Слідчі встановили, що до схеми могла бути причетна організована група, яка тривалий час заробляла на дорожніх роботах.

обшуки корупція дороги поліція "Київавтодор"
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
