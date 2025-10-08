Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Засідання земельної комісії Київради зірвалося — яка причина

Засідання земельної комісії Київради зірвалося — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 18:30
Засідання земельної комісії Київради зірвалося — яка причина
Засідання Київради. Фото: Новини.LIVE

У середу, 8 жовтня, у Києві зірвалося засідання земельної комісії Київради. Причиною стала відсутність її голови Михайла Терентьєва, який наразі фігурує у справі "Чисте місто", а також його заступників.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Засідання Київради не відбулось

Депутати отримали попередження про скасування засідання, проте про це не повідомили громадян, які прийшли, щоб обговорити свої питання.

На засідання все ж прийшли кілька депутатів — Олена Марченко, Володимир Кравець, Юрій Зубко та Анатолій Шаповал. Вони пробули в сесійній залі лише кілька хвилин і після цього залишили засідання.

Нагадаємо, що вчора у Києві розгорівся новий скандал навколо діяльності земельної комісії міської ради. Голові комісії з питань земельних відносин Михайлу Терентьєву, якому ще в лютому було оголошено підозру у причетності до земельних схем, дозволили повернутися до виконання своїх обов’язків.

Варто зазначити, що "Чисте місто" — це спільна операція НАБУ та САП, внаслідок якої викрили масштабну схему земельної корупції у Київраді. До неї були причетні колишній депутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором схеми, заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також інші посадовці КМДА. 

Київ НАБУ САП Київрада столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації