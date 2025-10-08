Засідання земельної комісії Київради зірвалося — яка причина
У середу, 8 жовтня, у Києві зірвалося засідання земельної комісії Київради. Причиною стала відсутність її голови Михайла Терентьєва, який наразі фігурує у справі "Чисте місто", а також його заступників.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця подій.
Засідання Київради не відбулось
Депутати отримали попередження про скасування засідання, проте про це не повідомили громадян, які прийшли, щоб обговорити свої питання.
На засідання все ж прийшли кілька депутатів — Олена Марченко, Володимир Кравець, Юрій Зубко та Анатолій Шаповал. Вони пробули в сесійній залі лише кілька хвилин і після цього залишили засідання.
Нагадаємо, що вчора у Києві розгорівся новий скандал навколо діяльності земельної комісії міської ради. Голові комісії з питань земельних відносин Михайлу Терентьєву, якому ще в лютому було оголошено підозру у причетності до земельних схем, дозволили повернутися до виконання своїх обов’язків.
Варто зазначити, що "Чисте місто" — це спільна операція НАБУ та САП, внаслідок якої викрили масштабну схему земельної корупції у Київраді. До неї були причетні колишній депутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором схеми, заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також інші посадовці КМДА.
