Україна
Головна Київ Депутат відповів, хто очолить Київраду після відставки Кличка

Депутат відповів, хто очолить Київраду після відставки Кличка

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 11:29
Голосування за відставку Кличка — хто може його замінити
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко пояснив подальші дії Київради у випадку відсторонення від роботи міського голови Віталія Кличка. Посадовець відповів, хто має зайняти місце мера, якщо депутати підтримають пропозицію про його відставку.

Про це він розповів у ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Хто замінить Кличка після відставки

За словами Вітренко, депутати цілком можуть проголосувати за відсторонення Кличка від обов'язків міського голови. Для цього вони мають провести таємне голосування.

"Нам  не вірили, що ми зможемо проголосувати оголошення недовіри Поворознику, нам не вірять і сьогодні. Але це ж таємне голосування, тому все може статися", — сказав депутат.

У випадку, якщо рішення збере більшість голосів, взяти на себе повноваження міського голови має секретар міської ради. А так, як у Києві зараз це вакантна посада, то депутати мають провести ще одне голосування.

"Є великий список кандидатів. Рада буде визначатися шляхом таємного голосування. Це і є демократія, голосування, а не одноосібне рішення", — додав Вітренко.

Нагадаємо, Андрій Вітренко розкритикував Віталія Кличка через транспортну кризу у столиці та відсутність належного керівництва.

А також депутат заявив, що транспорт став корупційною схемою в Києві.

Віталій Кличко Київ місцеві депутати Київрада голосування відставка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
