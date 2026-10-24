Енергетик працює над відновленням теплоелектростанції. Фото: ДТЕК

Аварійні відключення світла запровадили в частині Києва та Київської області у суботу, 24 жовтня. Наразі графіки обмежень електроенергії не діють. У випадку змін киян проінформують додатково.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Екстрені відключення світла на Київщині

Наразі аварійні відключення світла діють в частині Голосіївського та Соломʼянського районів Києва.

Крім того, вони запроваджені у декількох районах Київської області:

Білоцерківському;

Бучанському;

Обухівському;

Фастівському.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", — йдеться у повідомленні.

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У випадку змін ДТЕК додатково проінформує.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 24 жовтня російські окупанти атакували Оболонський район столиці. Ворог завдав удару по приватному житловому будинку, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

А заступниця голови КМВА Марина Хонда повідомила, що у Києві розробляють заходи підтримки маломобільних мешканців на випадок зимових надзвичайних ситуацій, зокрема тривалих перебоїв з електропостачанням і теплом.