У Київській області ввели аварійні відключення електроенергії
Аварійні відключення світла запровадили в частині Києва та Київської області у суботу, 24 жовтня. Наразі графіки обмежень електроенергії не діють. У випадку змін киян проінформують додатково.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.
Екстрені відключення світла на Київщині
Наразі аварійні відключення світла діють в частині Голосіївського та Соломʼянського районів Києва.
Крім того, вони запроваджені у декількох районах Київської області:
- Білоцерківському;
- Бучанському;
- Обухівському;
- Фастівському.
"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", — йдеться у повідомленні.
У випадку змін ДТЕК додатково проінформує.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 24 жовтня російські окупанти атакували Оболонський район столиці. Ворог завдав удару по приватному житловому будинку, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.
А заступниця голови КМВА Марина Хонда повідомила, що у Києві розробляють заходи підтримки маломобільних мешканців на випадок зимових надзвичайних ситуацій, зокрема тривалих перебоїв з електропостачанням і теплом.