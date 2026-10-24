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Головна Київ У Київській області ввели аварійні відключення електроенергії

У Київській області ввели аварійні відключення електроенергії

Ua ru
24 жовтня 2026 11:29
Екстрені відключення світла у Києві та на Київщині 24 жовтня ДТЕК
Енергетик працює над відновленням теплоелектростанції. Фото: ДТЕК

Аварійні відключення світла запровадили в частині Києва та Київської області у суботу, 24 жовтня. Наразі графіки обмежень електроенергії не діють. У випадку змін киян проінформують додатково.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Екстрені відключення світла на Київщині

Наразі аварійні відключення світла діють в частині Голосіївського та Соломʼянського районів Києва.

Крім того, вони запроваджені у декількох районах Київської області: 

  • Білоцерківському;
  • Бучанському;
  • Обухівському;
  • Фастівському.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", — йдеться у повідомленні.

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У випадку змін ДТЕК додатково проінформує.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 24 жовтня російські окупанти атакували Оболонський район столиці. Ворог завдав удару по приватному житловому будинку, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

А заступниця голови КМВА Марина Хонда повідомила, що у Києві розробляють заходи підтримки маломобільних мешканців на випадок зимових надзвичайних ситуацій, зокрема тривалих перебоїв з електропостачанням і теплом.

Київ електроенергія Київська область відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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