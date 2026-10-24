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Главная Киев В Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии

В Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии

Ua ru
24 октября 2026 11:29
Экстренные отключения света в Киеве и Киевской области 24 октября ДТЭК
Энергетик ведет работы по восстановлению теплоэлектростанции. Фото: ДТЭК

Аварийные отключения электроэнергии ввели в некоторых районах Киева и Киевской области в субботу, 24 октября. В настоящее время графики ограничений электроснабжения не действуют. В случае изменений киевлян проинформируют дополнительно.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Экстренные отключения света в Киевской области

В настоящее время аварийные отключения электроэнергии действуют в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.

Кроме того, они введены в нескольких районах Киевской области:

  • Белоцерковском;
  • Бучанском;
  • Обуховском;
  • Фастовском.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", — говорится в сообщении.

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В случае изменений ДТЭК дополнительно проинформирует.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГВА, в ночь на 24 октября российские оккупанты атаковали Оболонский район столицы. Враг нанес удар по частному жилому дому, в результате чего ранения получили два человека.

А заместитель председателя КГВА Марина Хонда сообщила, что в Киеве разрабатывают меры поддержки маломобильных жителей на случай зимних чрезвычайных ситуаций, в частности длительных перебоев с электроснабжением и отоплением.

Киев электроэнергия Киевская область отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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