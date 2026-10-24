В Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии ввели в некоторых районах Киева и Киевской области в субботу, 24 октября. В настоящее время графики ограничений электроснабжения не действуют. В случае изменений киевлян проинформируют дополнительно.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.
Экстренные отключения света в Киевской области
В настоящее время аварийные отключения электроэнергии действуют в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.
Кроме того, они введены в нескольких районах Киевской области:
- Белоцерковском;
- Бучанском;
- Обуховском;
- Фастовском.
"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", — говорится в сообщении.
В случае изменений ДТЭК дополнительно проинформирует.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГВА, в ночь на 24 октября российские оккупанты атаковали Оболонский район столицы. Враг нанес удар по частному жилому дому, в результате чего ранения получили два человека.
А заместитель председателя КГВА Марина Хонда сообщила, что в Киеве разрабатывают меры поддержки маломобильных жителей на случай зимних чрезвычайных ситуаций, в частности длительных перебоев с электроснабжением и отоплением.