Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Відселення киян, які втратили житло — у Кличка ігнорують проблему

Відселення киян, які втратили житло — у Кличка ігнорують проблему

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 18:18
Оновлено: 18:18
Чому не відселяють киян, які втратили житло — Ткаченко заявив, що команда Кличка ігнорує доручення
Віталій Кличко. Фото: Вечірній Київ

У Києві досі не створено чіткого алгоритму тимчасового безоплатного відселення людей, чиє житло постраждало від російської агресії. Зокрема, це питання ігнорує підлеглий Віталія Кличка, директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення Борис Работнік.

Про це заявив очільник КМВА Тимур Ткаченко у вівторок, 28 жовтня. 

Реклама
Читайте також:
ткаченко
Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Работнік ігнорує доручення КМВА

Понад тиждень тому Работнік отримав від Ткаченка доручення розробити "дорожню карту" для тимчасового та безоплатного відселення людей у помешкання, що належать місту. Крайній термін виконання був встановлений на 24 жовтня, проте станом на 28 жовтня будь-який зворотний зв’язок від посадовця відсутній.

"Попри те, що ворожі атаки стають частішими й масштабнішими, звичайні мешканці не повинні самостійно турбуватися про дах над головою — адже за це відповідають посадовці, які отримують зарплату з міського бюджету",  зазначив Ткаченко.

Очільник КМВА розповів, що раніше подібні проблеми вирішувалися на рівні районів: голови адміністрацій домовлялися з готелями. Проте це вже треба вирішити на рівні міста.

"Здавалося б, ідеться про базові речі — допомогу людям, які втратили домівки під час війни. Але, схоже, чиновників місцевого самоврядування ця проблема не турбує так, як мала б",  додав він.

Нагадаємо, раніше Ткаченко розповідав, що влада не цікавиться людьми, які постраждали внаслідок атак РФ.

Також ми писали, чому команда Кличка зриває план будівництва модульних укриттів.

Додамо, що із 3129 будинків, які пошкодили чи зруйнували окупанти у Києві, відновили менше 1%.

Віталій Кличко Київ КМДА житло війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації