Чому не відселяють киян, які втратили житло — Ткаченко заявив, що команда Кличка ігнорує доручення

Віталій Кличко. Фото: Вечірній Київ

У Києві досі не створено чіткого алгоритму тимчасового безоплатного відселення людей, чиє житло постраждало від російської агресії. Зокрема, це питання ігнорує підлеглий Віталія Кличка, директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення Борис Работнік.

Про це заявив очільник КМВА Тимур Ткаченко у вівторок, 28 жовтня.

Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Работнік ігнорує доручення КМВА

Понад тиждень тому Работнік отримав від Ткаченка доручення розробити "дорожню карту" для тимчасового та безоплатного відселення людей у помешкання, що належать місту. Крайній термін виконання був встановлений на 24 жовтня, проте станом на 28 жовтня будь-який зворотний зв’язок від посадовця відсутній.

"Попри те, що ворожі атаки стають частішими й масштабнішими, звичайні мешканці не повинні самостійно турбуватися про дах над головою — адже за це відповідають посадовці, які отримують зарплату з міського бюджету", — зазначив Ткаченко.

Очільник КМВА розповів, що раніше подібні проблеми вирішувалися на рівні районів: голови адміністрацій домовлялися з готелями. Проте це вже треба вирішити на рівні міста.

"Здавалося б, ідеться про базові речі — допомогу людям, які втратили домівки під час війни. Але, схоже, чиновників місцевого самоврядування ця проблема не турбує так, як мала б", — додав він.

Нагадаємо, раніше Ткаченко розповідав, що влада не цікавиться людьми, які постраждали внаслідок атак РФ.

Також ми писали, чому команда Кличка зриває план будівництва модульних укриттів.

Додамо, що із 3129 будинків, які пошкодили чи зруйнували окупанти у Києві, відновили менше 1%.