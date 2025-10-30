Відео
Головна Київ Підлеглий Кличка влаштував бенкет у робочий час у караоке-барі

Підлеглий Кличка влаштував бенкет у робочий час у караоке-барі

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 17:49
Оновлено: 17:49
Скандал навколо підлеглих Кличка — Володимир Костіков, після того, як РФ вбила трьох киян, відзначав день народження у караоке під час робочого дня
Володимир Костіков. Фото: КМДА

Підлеглий Віталія Кличка, директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков, у розпал робочого дня святкував свій День народження у караоке-барі Intense. Інцидент стався 27 жовтня.

Про це йдеться у розслідуванні Informer.

Читайте також:

На святкуванні були присутні працівники КМДА

Більше того, за день до цього, 26 жовтня, у столиці загинули троє людей внаслідок атаки РФ. А серед обов'язків Костікова є забезпечення постраждалих харчуванням, проте цим займалися волонтери.

На святкуванні були присутні його заступник Володимир Циба, головна спеціалістка Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Марина Шульженко, начальниця юридичного відділу Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Анастасія Овчаренко, заступниця начальника відділу Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Оксана Литвин, директор КП "Житній ринок" Ігор Цеханський, його заступник Дмитро Жуков, заступник директора КП "Київ.прозоро" Артем Дмитренко, заступник директора КП "Світоч" Володимир Лебедко.

Нагадаємо, що нещодавно після гучного скандалу зі святкуванням Дня народження було звільнено заступника Кличка Миколу Поворозника. Він влаштував вечірку у День жалоби за загиблими внаслідок масованої ворожої атаки 24 квітня, у якій загинули 12 людей. 

Зазначимо, що навколо КМДА за останній час виникло чимало скандалів. Одним із таких є операція "Чисте місто".

Також нещодавно стало відомо, що у Кличка ігнорують питання тимчасового безоплатного відселення людей з пошкоджених будинків. А керівник апарату КМДА підробив документи, щоб виїхати з України.

Віталій Кличко КМДА війна в Україні день народження свято
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
