Тимур Ткаченко попередив про схеми навколо укриттів у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про нові виклики у процесі розгортання системи мобільних укриттів у столиці. За його словами, раніше він публічно порушив проблему, що департамент фінансів КМДА блокує процедуру закупівлі укриттів районами.

Про це Ткаченко повідомив у Telegram у четвер, 6 листопада.

У Києві виявили схеми на темі укриттів

Після резонансу Київрада, як зазначив Ткаченко, нарешті зняла бюрократичні перепони, і процес почав рухатися вперед.

Втім, чиновник наголосив, що з’явилася інша проблема — сигнали про можливі корупційні дії.

"Маю інформацію, що з’явилися так звані "рішали", які ведуть розмови про відкати на питаннях бетонних укриттів і шукають контакти відповідальних осіб у районах", — зазначив він.

Ткаченко звернувся до правоохоронних органів — прокуратури, НАБУ, СБУ, ДБР та поліції — із закликом забезпечити прозорість і законність усіх процесів, пов’язаних із закупівлею укриттів. Також він попросив журналістів і розслідувальну спільноту долучитися до контролю за ситуацією.

"Це попередження для посадовців у районах: наживатися на безпеці людей, як раніше, ніхто не дозволить", — наголосив керівник КМВА.

Нагадаємо, що очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що у столиці зривають встановлення мобільних укриттів. Директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік особисто наполягає, що сховища повинні закуповувати апарати районних державних адміністрацій.

Раніше Ткаченко звинуватив Репіка в зриві планів щодо впровадження системи мобільних укриттів у Києві.