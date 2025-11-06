Тимур Ткаченко предупредил о схемах вокруг укрытий в Киеве

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о новых вызовах в процессе развертывания системы мобильных укрытий в столице. По его словам, ранее он публично поднял проблему, что департамент финансов КГГА блокирует процедуру закупки укрытий районами.

Об этом Ткаченко сообщил в Telegram в четверг, 6 ноября.

В Киеве обнаружили схемы на теме укрытий

После резонанса Киевсовет, как отметил Ткаченко, наконец снял бюрократические преграды, и процесс начал двигаться вперед.

Впрочем, чиновник отметил, что появилась другая проблема — сигналы о возможных коррупционных действиях.

"Имею информацию, что появились так называемые "решалы", которые ведут разговоры об откатах на вопросах бетонных укрытий и ищут контакты ответственных лиц в районах", — отметил он.

Ткаченко обратился к правоохранительным органам — прокуратуре, НАБУ, СБУ, ГБР и полиции — с призывом обеспечить прозрачность и законность всех процессов, связанных с закупкой укрытий. Также он попросил журналистов и расследовательское сообщество присоединиться к контролю за ситуацией.

"Это предупреждение для чиновников в районах: наживаться на безопасности людей, как раньше, никто не позволит", — подчеркнул руководитель КГВА.

Напомним, что глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в столице срывают установление мобильных укрытий. Директор департамента финансов КГГА Владимир Репик лично настаивает, что хранилища должны закупать аппараты районных государственных администраций.

Ранее Ткаченко обвинил Репика в срыве планов по внедрению системы мобильных укрытий в Киеве.