Вибух у Києві 8 вересня — загинуло троє людей

Внаслідок вибуху на АТП у Києві загинули троє людей
У Голосіївському районі Києва вдень 8 вересня стався вибух на території АТП. Попередньо внаслідок інциденту загинули троє людей.
Про це заявив глава КМВА Сергій Попко.
Вибухи у Києві 8 вересня
За його інформацією, пожежі не фіксувалося. Рятувальники встановлюють причину вибуху.
"Попередньо виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці", — інформує Попко.
Оновлено о 11:17: кількість загиблих зросла до трьох.
Нагадаємо, 8 вересня у Голосіївському районі столиці пролунав гучний вибух. Соцмережі повідомляли про масштабне задимлення.
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що вибухнуло автотранспортне підприємство, під завалами якого досі продовжують залишатися люди.
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