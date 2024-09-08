Вибух у Києві 8 вересня — загинуло троє людей

Рятувальники ДСНС на місці інциденту. Фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі Києва вдень 8 вересня стався вибух на території АТП. Попередньо внаслідок інциденту загинули троє людей.

Про це заявив глава КМВА Сергій Попко.

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Рятувальники ДСНС на місці інциденту. Джерело: ДСНС Києва

За його інформацією, пожежі не фіксувалося. Рятувальники встановлюють причину вибуху.

"Попередньо виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці", — інформує Попко.

Скриншот допису КМВА

Оновлено о 11:17: кількість загиблих зросла до трьох.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, 8 вересня у Голосіївському районі столиці пролунав гучний вибух. Соцмережі повідомляли про масштабне задимлення.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що вибухнуло автотранспортне підприємство, під завалами якого досі продовжують залишатися люди.