Дизель подорожчав майже на 2 гривні: ціни на пальне у Києві
У Києві у суботу, 21 березня, знову подорожчало пальне. Зокрема, за дизель у середньому доведеться заплатити 81,20 грн, а за бензин А-95+ — 74,65 грн.
Ціни на пальне у Києві 21 березня
Середня вартість бензину, дизелю та автогазу така:
- А-95+ — 74,65 грн;
- А-95 — 71,42 грн;
- А-92 — 66,59 грн;
- ДП — 81,20 грн;
- Автогаз — 44,78 грн.
Водночас ціни можуть відрізнятися на АЗС. Зокрема, на WOG водіям пропонують таку вартість:
- ДП Євро5 — 85,99 грн;
- ДП Mustang+ — 88,99 грн;
- 95 Євро5 — 74,99 грн;
- 95 Mustang — 77,99 грн;
- 100 Mustang — 84,99 грн;
- Газ — 46,98 грн.
А на UPG встановлені такі ціни:
- 100 UPG — 82,90 грн;
- 95 UPG — 76,90 грн;
- А-96 — 73,90 грн;
- ДП Euro — 84,40 грн.
