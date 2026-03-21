Дизель подорожчав майже на 2 гривні: ціни на пальне у Києві

У Києві у суботу, 21 березня, знову подорожчало пальне. Зокрема, за дизель у середньому доведеться заплатити 81,20 грн, а за бензин А-95+ — 74,65 грн.

Новини.LIVE розповідає про ціни на пальне у Києві.

Читайте також:

Ціни на пальне у Києві 21 березня

Середня вартість бензину, дизелю та автогазу така:

А-95+ — 74,65 грн;

А-95 — 71,42 грн;

А-92 — 66,59 грн;

ДП — 81,20 грн;

Автогаз — 44,78 грн.

Водночас ціни можуть відрізнятися на АЗС. Зокрема, на WOG водіям пропонують таку вартість:

ДП Євро5 — 85,99 грн;

ДП Mustang+ — 88,99 грн;

95 Євро5 — 74,99 грн;

95 Mustang — 77,99 грн;

100 Mustang — 84,99 грн;

Газ — 46,98 грн.

А на UPG встановлені такі ціни:

100 UPG — 82,90 грн;

95 UPG — 76,90 грн;

А-96 — 73,90 грн;

ДП Euro — 84,40 грн.

Перша заступниця міністра розвитку Альона Шкрум повідомила, що у Києві наразі фіксується значний дефіцит резервних потужностей. За її словами, столицю варто готувати до зими вже зараз.

Крім того, у Києві викрили колишнього виконувача обовʼязків директора КП "Голосіїво-Будінвест", який за гроші надавав військовозобовʼязаним бронювання від мобілізації.

Також у столиці досі не працює земельна комісія. Раніше її очільника Михайла Терентьєва затримали у рамках операції НАБУ і САП "Чисте місто".