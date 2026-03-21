Дизель подорожчав майже на 2 гривні: ціни на пальне у Києві

Дизель подорожчав майже на 2 гривні: ціни на пальне у Києві

Дата публікації: 21 березня 2026 13:34
Ціни на АЗС у Києві 21 березня. Фото: Новини.LIVE

У Києві у суботу, 21 березня, знову подорожчало пальне. Зокрема, за дизель у середньому доведеться заплатити 81,20 грн, а за бензин А-95+ — 74,65 грн. 

Новини.LIVE розповідає про ціни на пальне у Києві.

Ціни на пальне у Києві 21 березня

Середня вартість бензину, дизелю та автогазу така:

  • А-95+ — 74,65 грн;
  • А-95 — 71,42 грн;
  • А-92 — 66,59 грн;
  • ДП — 81,20 грн;
  • Автогаз — 44,78 грн.
Ціни на пальне у Києві 21 березня. Фото: AutoRia

Водночас ціни можуть відрізнятися на АЗС. Зокрема, на WOG водіям пропонують таку вартість:

  • ДП Євро5 — 85,99 грн;
  • ДП Mustang+ — 88,99 грн;
  • 95 Євро5 — 74,99 грн;
  • 95 Mustang — 77,99 грн;
  • 100 Mustang — 84,99 грн;
  • Газ — 46,98 грн.
Ціни на пальне на АЗС WOG у Києві 21 березня
Ціни на WOG 21 березня. Фото: Новини.LIVE

А на UPG встановлені такі ціни:

  • 100 UPG — 82,90 грн;
  • 95 UPG — 76,90 грн;
  • А-96 — 73,90 грн;
  • ДП Euro — 84,40 грн.
Ціни на пальне у Києві на АЗС UPG 21 березня 2026 року
Вартість на UPG 21 березня. Фото: Новини.LIVE

Київ — останні новини

Перша заступниця міністра розвитку Альона Шкрум повідомила, що у Києві наразі фіксується значний дефіцит резервних потужностей. За її словами, столицю варто готувати до зими вже зараз.

Крім того, у Києві викрили колишнього виконувача обовʼязків директора КП "Голосіїво-Будінвест", який за гроші надавав військовозобовʼязаним бронювання від мобілізації.

Також у столиці досі не працює земельна комісія. Раніше її очільника Михайла Терентьєва затримали у рамках операції НАБУ і САП "Чисте місто".

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
