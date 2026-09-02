РФ вкотре атакує Київщину: серед поранених є дитина

РФ вкотре атакувала Київщину: серед постраждалих дитина
На Київщині внаслідок російських атак 1 вересня постраждали троє людей, серед них дитина. У Бучанському та Броварському районах пошкоджено приватні будинки, складські приміщення й автомобілі, а рятувальники ліквідовують наслідки ударів. Ранкова атака РФ 2 вересня теж не минулася без постраждалих — є поранені.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.
Які наслідки атаки на Київщині
Росія продовжує системно атакувати Київщину. Зокрема, Тимур Ткаченко повідомив, що під час атаки 1 вересня у Бучанському районі травмувалися двоє людей, серед них дитина. Також там пошкоджено складське приміщення, три приватні будинки та чотири автомобілі. У Броварському районі внаслідок атаки постраждала одна людина. Там пошкоджено приватний будинок.
Пізніше очільник Київської обласної військової адміністрації написав, що внаслідок ранкової атаки 2 вересня чоловік у Бучанському районі отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі жінка зазнала уламкових поранень руки та плеча. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Крім того, у Бучанському районі виникла пожежа у складських приміщеннях. У Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю, а в Броварському — приватний будинок.
Пожежі на складських об'єктах локалізували. На місцях працюють рятувальники та інші відповідні служби, які продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.
Тимур Ткаченко закликав мешканців Київщини залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та берегти себе.
Останні новини Києва
Новини.LIVE писали, що рятувальники загасили масштабну пожежу, яка виникла на трьох складських об’єктах у Бучанському районі Київської області після російської атаки 1 вересня. Роботу екстрених служб ускладнювали повітряні тривоги та дві повторні атаки по цьому району.
Новини.LIVE інформували, що, 1 вересня, у Подільському районі столиці російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок. Про це з міся події повідомляла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик. Через удар у будівлі спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили, троє людей дістали осколкові поранення, ще сімох мешканців евакуювали.