РФ вдарила по університету харчових технологій у Києві: наслідки

Наслідки удару РФ по Національному університеті харчових технологій у Києві 2 вересня 2026 року. Фото: Андрій Бутенко/Facebook

Російські війська вдень 2 вересня атакували Національний університет харчових технологій у Києві. Внаслідок удару пошкоджені будівлі закладу, деякі корпуси зазнали значних руйнувань. Серед студентів та викладачів університету постраждалих немає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки України Андрія Бутенка.

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Наслідки атаки РФ на університет у Києві 2 вересня 2026 року. Фото: Андрій Бутенко/Facebook

Росіяни вдарили по університету у Києві

За інформацією міністра освіти Андрія Бутенка, внаслідок удару пошкоджено будівлі університету, водночас серед студентів та викладачів постраждалих немає.

Очільник МОН також подякував керівництву та працівникам закладу освіти, які організували освітній процес з урахуванням усіх безпекових ризиків. Він наголосив, що російська атака сталася вже на другий день нового навчального року, а удар по закладу освіти становить загрозу передусім для людей, які там навчаються, викладають і працюють.

"Сьогодні вдень Росія завдала удару по Національному університету харчових технологій. Пошкоджено будівлі університету. Серед студентів та викладачів постраждалих немає.

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Дякую керівництву та працівникам закладу освіти, які організували освітній процес з урахуванням усіх безпекових ризиків. Лише вчора розпочався новий навчальний рік. І вже на другий день ворог підло атакує університет", — зазначив Бутенко.

На кафедрі іноземних мов професійного спрямування НУХТ також повідомили, що деякі корпуси університету зазнали значних руйнувань.

Скриншот повідомлення міністра освіти і науки України Андрія Бутенка/Facebook

Атака РФ на Київ 2 вересня: кількість постраждалих зростає

Російська атака вдень 2 вересня спричинила пошкодження цивільної інфраструктури у кількох районах столиці. Станом на 14:00 правоохоронці повідомляли про дев'ятьох постраждалих, а станом на 16:10 їх кількість зросла до 11 осіб.

Внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено будівлю одного з університетів, п'ять житлових будинків, дитячий садок та склади.

Наслідки атаки зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російських атак на Київщину 1 вересня постраждали троє людей, серед них дитина. У Бучанському та Броварському районах пошкоджені приватні будинки, складські приміщення й автомобілі, виникли пожежі. Під час ранкової атаки 2 вересня ще двоє людей дістали уламкових поранень, їм надають медичну допомогу.

Новини.LIVE також писали, що військовий аналітик Олексій Гетьман прогнозує, що регулярні денні атаки РФ на Київ можуть повністю припинитися вже за два-три тижні. На його думку, для цього Україні необхідно завдавати потужних симетричних ударів по об'єктах на території Росії. Гетьман також повідомив, що чотири новітні антидронові засоби вже пройшли випробування і найближчим часом мають допомогти збивати велику кількість ворожих дронів.