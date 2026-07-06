Удар по Київу: Кличко розповів нові деталі

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Олександр Шорохов Редактор

У столиці України у понеділок, 6 липня, суттєво зросла кількість загиблих та поранених громадян внаслідок масованого нічного обстрілу з боку російських військ.

Наразі офіційно підтверджено загибель 11 мирних жителів, причому один із поранених чоловіків помер у реанімації вже зранку. Загальна кількість постраждалих внаслідок ворожих прильотів та падіння уламків на житлові будинки досягла 46 людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву мера Києва Віталія Кличка.

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