Удар по полігону на Київщині: головного організатора заходу затримали

Затриманий організатор заходу. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Карина Приходько Редактор

Правоохоронці затримали головного організатора заходу виставки озброєння у Київській області 24 липня. Росія вдарила по ньому балістичними ракетами, внаслідок чого загинули 10 людей, а ще близько 100 отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Затримання організатора виставки зброї на Київщині

За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони.

Кравченко розповів, що на захід, який проводили на відкритій локації, запросили понад 300 людей. За його словами, найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику.

"Запрошення були розіслані за дев’ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар", — зазначив генпрокурор.

Наразі головного організатора заходу вже затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей або інші тяжкі наслідки). Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.

Крім того, правоохоронці провели обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації цього заходу.

"Окрему правову оцінку буде надано діям або бездіяльності всіх посадових осіб, які були зобов’язані реагувати на потенційні ризики. Перевіряємо діяльність відповідних підрозділів Національної поліції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування: наскільки належним чином здійснювався моніторинг безпекової ситуації, чи своєчасно виявлялися та оцінювалися потенційні загрози, чи вживалися передбачені законом заходи реагування та чи могли дії або бездіяльність відповідальних посадових осіб вплинути на розвиток подій", — наголосив Руслан Кравченко.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, 24 липня російські війська вдарили балістичними ракетами по виставці зброї на Київщині. Цей захід заздалегідь анонсували у соцмережах і на широку аудиторію. На ньому були присутні представники української оборонної індустрії.

Відомо, що внаслідок удару по полігону загинули 10 людей, а ще 100 отримали поранення. За даними Повітряних сил, ворог спрямував на Київщину три балістичні ракети.

Після терористичного удару РФ на Київщині оголосили День жалоби. 25 липня по всій території регіону приспустять державні прапори та обмежать проведення розважальних заходів.