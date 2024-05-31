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В Києві горить торгівельно-розважальний центр "Lavina Mall" — соцмережі

31 травня 2024 22:47
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В Києві горить торгівельно-розважальний центр "Lavina Mall" — соцмережі
Пожежники біля ТРЦ "Lavina Mall"
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві старалася пожежа у торгівельно-розважальному центрі "Lavina Mall". На місці працюють рятувальники.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали у п'ятницю, 31 травня.

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Пожежа у ТРЦ "Lavina Mall"

У Києві горить ТРЦ "Lavina Mall". На місці події  працюють пожежники і рятувальники.

За попередніми даними, пожежа сталася в електрощитовій. Наразі про постраждалих жодної інформації не надходило.

Раніше ми повідомляли, що на штрафстоянці в Дарницькому районі Києва у понеділок, 27 травня, спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло майже 30 автомобілів. Вогнище вже локалізовано та ліквідовано. 

У Києві ввечері суботи, 25 травня, сталася пожежа. Вогонь здійнявся на території старовинного храму — Покровської церкви на Подолі, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття. Там горіло сміття.

Київ
пожежа
Україна
ТРЦ
рятувальники
ДСНС

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