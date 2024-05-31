В Києві горить торгівельно-розважальний центр "Lavina Mall" — соцмережі
У Києві старалася пожежа у торгівельно-розважальному центрі "Lavina Mall". На місці працюють рятувальники.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали у п'ятницю, 31 травня.
Пожежа у ТРЦ "Lavina Mall"
У Києві горить ТРЦ "Lavina Mall". На місці події працюють пожежники і рятувальники.
За попередніми даними, пожежа сталася в електрощитовій. Наразі про постраждалих жодної інформації не надходило.
Раніше ми повідомляли, що на штрафстоянці в Дарницькому районі Києва у понеділок, 27 травня, спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло майже 30 автомобілів. Вогнище вже локалізовано та ліквідовано.
У Києві ввечері суботи, 25 травня, сталася пожежа. Вогонь здійнявся на території старовинного храму — Покровської церкви на Подолі, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття. Там горіло сміття.
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