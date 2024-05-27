В одному з районів Києва спалахнула масштабна пожежа — згоріли десятки авто

У Києві на парковці спалахнула масштабна пожежа — згоріло близько 30 автомобілів
На штрафстоянці в Дарницькому районі Києва у понеділок, 27 травня, спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло майже 30 автомобілів. Вогнище вже локалізовано та ліквідовано.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
У Києві спалахнула штрафстоянка
Як повідомляють рятувальники, о 14:05 вони отримали повідомлення про займання на вулиці Канальній. За попередньою інформацією, там спалахнули автомобілі з загрозою розповсюдження вогню на припарковані поруч транспортні засоби.
В ДСНС зауважили, що вогонь охопив близько 30 припаркованих легкових автомобілів, 10 мотоциклів та один автобус.
Причину займання буде встановлювати слідство.
Нагадаємо, раніше у Києві на Подолі спалахнула пожежа на території Покровської церкви, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття, де зайнялося сміття.
А також не так давно у столиці волинянин підпалив автомобіль вчительки свого сина. Як згодом стало відомо слідству, чоловік неодноразово погрожував жінці.
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