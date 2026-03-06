У Київській області в сервісному центрі МВС відкрили укриття

Укриття в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ на Київщині. Фото: Головний сервісний центр МВС

У Вишгороді в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ відкрили укриття. Відтак, під час тривоги центр зможе продовжувати роботу.

Про це інформує Новини.LIVE у четвер, 5 березня.

Укриття в центрі МВС у Вишгороді. Фото: Новини.LIVE

У Вишгороді відкрили укриття в центрі МВС

Укриття облаштували у підвальному приміщенні центру. Там працюватимуть 10 адміністраторів, які обслуговуватимуть відвідувачів офлайн та оброблятимуть онлайн-заявки.

Як відомо, це вже друге укриття в сервісних центрах МВС на Київщині.

Укриття в сервісному центрі МВС на Київщині. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні сервіс — це не лише про швидкість чи зручність. Це про здатність працювати в будь-яких умовах, не ставлячи під загрозу людей. Ми створюємо середовище, де безпека і доступність не суперечать одне одному. Бо довіра починається з відчуття захищеності — і саме таким має бути сучасний державний сервіс", — зазначив очільник регіонального сервісного центру МВС у Київській та Чернігівській областях Сергій Петров.

Укриття зробили безбар’єрним — із пандусами, доступною інфраструктурою та навігацією зі шрифтом Брайля. Також облаштовано місця для очікування, є питна вода, аптечка та санітарна кімната.

Укриття в центрі МВС. Фото: Новини.LIVE

Укриття в сервісному центрі МВС. Фото: Новини.LIVE

"Цей центр має особливу роль у роботі системи сервісних центрів МВС — саме тут обробляються заявки, що надходять через застосунок Дія щодо купівлі-продажу транспортних засобів та обміну посвідчення водія з доставленням через Укрпошту. Наразі він залишається єдиним в Україні, що виконує такі функції, — поінформував Петров.

У Вишгороді відкрили укриття в центрі МВС. Фото: Новини.LIVE

Яка ситуація з укриттями в Україні

На початку лютого цього року стало відомо, що у Києві в метро мають намір збільшити кількість місць для людей, що ховаються на станціях під час повітряних тривог. Очікується, що закуплять більш ніж чотири тисячі розкладних стільців.

Також на початку 2026 року з'явилася інформація, що в Одесі планують встановити нові мобільні укриття на комунальних пляжах до початку літа. На це пропонують виділити близько 35 мільйонів гривень.

Наприкінці 2025 року депутат Київради Валентин Мондриївський розповів про будівництво протирадіаційних укриттів у Києві. Він зазначив, що у 2026 році планують продовжувати план будівництва сховищ. Мовиться про 34 протирадіаційні укриття.