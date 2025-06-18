Пес Річард врятував господаря під час удару РФ по Києву

Пес, який врятував свого господаря під час атаки РФ на Київ 17 червня. Фото: Kateryna Lisova/Facebook

Пес Річард врятував свого 14-річного господаря під час масованого обстрілу Києва 17 червня. Господарем собаки виявився мешканець дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі, в яку влучила російська ракета.

Про це розповіла бабуся підлітка Катерина Лісова у вівторок, 17 червня, у Facebook.

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За словами бабусі хлопця, якого врятував пес, коли почалися вибухи, онук вийшов з квартири разом з собакою. Від гучного вибуху поруч тварина злякалася і втекла. Хлопець побіг шукати її — саме це й врятувало йому життя.

"Мій Олексій стояв у під'їзді на першому поверсі. Збирався повертатися у квартиру, та від вибуху десь поруч собачка вирвалася і втекла, тож він побіг за нею. За якусь мить — удар", — розповіла жінка.

За інформацією "Суспільного", наразі собаку, що врятувала життя своєму господарю, не вдалося знайти.

Скриншот повідомлення бабусі підлітка, якого врятував пес/Facebook

Нагадаємо, що під час масованої повітряної атаки у ніч проти 17 червня у житловий будинок у Києві влучила російська крилата ракета типу Х-101.

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ 17 червня кількість загиблих продовжує зростати. Пошуково-рятувальні роботи тривають.