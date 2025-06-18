Обстрел Киева 17 июня - в поврежденном доме упала конструкция

Последствия обстрела Соломенского района. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 июня, столица Украины снова оказалась под прицелом российских сил — Киев подвергся массированной атаке. В Соломенском районе города зафиксирован обвал строительных конструкций, произошедший в результате попадания.

Об этом сообщает КГГА.

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В поврежденной пятиэтажке обвалился пролет на лестнице

В Соломенском районе Киева, в одном из жилых домов, который пострадал во время ракетного обстрела 17 июня, произошло обрушение внутренних конструкций. Разрушение стало следствием повреждений, вызванных вражеским ударом.

"В частности, в 5-этажке упал пролет на лестнице между верхними этажами", — указали власти.

Как сообщает городская госадминистрация, пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 5 человек. Аварийные бригады работают на месте.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко отметил, что поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева завершена.

"На этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения", — подытожил он.

Напомним, что в ночь на 17 июня, во время масштабной воздушной атаки, одна из российских крылатых ракет типа Х-101 попала в жилой дом в Киеве.

Во время масштабной ракетной атаки на Киев в ночь на 17 июня, когда в девятиэтажку попала российская крылатая ракета, домашний пес по имени Ричард буквально спас жизнь своему 14-летнему хозяину. Благодаря животному подросток успел выбежать из квартиры к моменту, когда часть конструкций рухнула.