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Главная Киев В поврежденном доме в Соломенском районе упала конструкция

В поврежденном доме в Соломенском районе упала конструкция

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Дата публикации 18 июня 2025 22:19
Обстрел Киева 17 июня - в поврежденном доме упала конструкция
Последствия обстрела Соломенского района. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти В поврежденной пятиэтажке обвалился пролет на лестнице

Во вторник, 17 июня, столица Украины снова оказалась под прицелом российских сил — Киев подвергся массированной атаке. В Соломенском районе города зафиксирован обвал строительных конструкций, произошедший в результате попадания.

Об этом сообщает КГГА.

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Пост КГГА. Фото: скриншот

В поврежденной пятиэтажке обвалился пролет на лестнице

В Соломенском районе Киева, в одном из жилых домов, который пострадал во время ракетного обстрела 17 июня, произошло обрушение внутренних конструкций. Разрушение стало следствием повреждений, вызванных вражеским ударом.

"В частности, в 5-этажке упал пролет на лестнице между верхними этажами", — указали власти.

Как сообщает городская госадминистрация, пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 5 человек. Аварийные бригады работают на месте.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко отметил, что поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева завершена.

"На этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения", — подытожил он.

Напомним, что в ночь на 17 июня, во время масштабной воздушной атаки, одна из российских крылатых ракет типа Х-101 попала в жилой дом в Киеве.

Во время масштабной ракетной атаки на Киев в ночь на 17 июня, когда в девятиэтажку попала российская крылатая ракета, домашний пес по имени Ричард буквально спас жизнь своему 14-летнему хозяину. Благодаря животному подросток успел выбежать из квартиры к моменту, когда часть конструкций рухнула.

Киев обстрелы война в Украине погибшие разрушения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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