Обвинувачений у справі про вбивство на фунікулері визнав провину

Артем Косов в суді. Фото: Новини.LIVE

У Києві підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері вперше визнав свою провину. Він пояснив, чи був у нього мотив до злочину.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який перебуває у залі суду.

Реклама

Читайте також:

Чоловік, який вбив підлітка на фунікулері визнав свою провину

У Шевченківському районному суді Києва під час судових дебатів у справі про загибель 15-річного Максима Матерухіна вперше публічно виступив обвинувачений — співробітник Управління державної охорони Артем Косов.

У своєму слові він заявив, що визнає провину, але назвав трагедію випадковістю.

"Це був звичайний день, усі мали повернутися додому… Те, що сталося, — трагічна випадковість. Так, я був у стані сп’яніння, але я не прокинувся з думкою забрати чиєсь життя. Мені прикро, що ця ситуація призвела до таких наслідків", — сказав Косов.

Обвинувачений наголосив, що не мав мотиву для вбивства і не переслідував мети позбавити когось життя. Він також додав, що глибоко шкодує про події того дня й хотів би мати можливість змінити їх.

Нагадаємо, у квітні в 2024 році друзі загиблого підлітка розповіли, що підозрюваний у вбивстві без причин накинувся на Максима Матерухіна та жбурнув його у скляне вікно фунікулера.

В серпні 2025 року прокуратура заявила, що підсудний постійно плутає показання та намагається заплутати суд.

Сьогодні, 17 вересня, в прокуратурі заявили про необхідність довічного ув'язнення для Косова та додали, що щире каяття не може пом'якшити вирок.