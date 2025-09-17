Вбивство підлітка на фунікулері — яке покарання вимагають для підозрюваного

Судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У середу, 17 вересня, у Києві відбувається судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері. Для підозрюваного у вбивстві неповнолітнього Максима Матерухіна вимагають довічного ув’язнення.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик із зали суду.

Вбивство підлітка на фунікулері — яке покарання вимагають

Отже, для підозрюваного у вбивстві неповнолітнього Максима Матерухіна на фунікулері в Києві вимагають довічного ув’язнення.

Сьогодні, 17 вересня, у Шевченківському райсуді столиці тривають дебати у справі 15-річного Максима Матерухіна. У злочині обвинувачують співробітника УДО Артема Косова, який 4 липня 2024 року штовхнув хлопця на верхній станції фунікулера.

"Ми просимо суд винести справедливий вирок. Бо справедливість — це не лише покарання для винного. Це єдиний шанс відновити віру батьків Максима в те, що держава здатна захистити життя їхньої дитини бодай після його втрати. Кожен доказ, кожне свідчення підтверджує, що перед нами умисне вбивство, і ми очікуємо на жорсткий, але справедливий вирок", — заявила сторона потерпілого.

Батьки загиблого підлітка наголосили, що справедливий вирок — це виключно довічне позбавлення волі.

"Справедливим вироком для нас є лише один — довічне позбавлення волі. Це не поверне нам життя сина, але це єдине покарання, яке може дати хоч якесь відчуття справедливості. Ми віримо, що суд зможе захистити пам’ять нашої дитини й показати, що вбивство не залишиться безкарним", — заявили батьки загиблого.

Нагадаємо, що у Києві підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері вперше визнав свою провину.

Раніше ми інформували, що свідки та експертиза підтвердили умисний характер дій працівника УДО Артема Косова, якого обвинувачують у вбивстві підлітка Максима Матерухіна.