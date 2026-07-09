Вибухи у Вишневому: Зеленський анонсував звільнення в Укроборонпромі

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Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Після вибуху у Вишневому будуть звільнення в "Укроборонпромі", — Зеленський

Президент заявив, що після вибуху на складі боєприпасів у Вишневому відкрито кримінальне провадження, а винних притягнуть до відповідальності.

За словами президента, він уже заслухав доповіді Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора щодо обставин вибуху.

Є кримінальна справа. Люди винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. І безумовно будуть звільнення в "Укроборонпромі". Тому що склад був одного з підприємств "Укроборонпрому", — заявив глава держави.

Зеленський назвав інцидент "абсолютно жахливою ситуацією" та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим.

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