Завод Ukrtac — РФ повністю знищила підприємство у Києві

Рятувальники ліквідують наслідки атаки. Фото: РФ

Російські війська під час атаки 19 липня повністю знищили завод та склади українського підприємства UKRTAC у Києві. Усі працівники підприємства залишилися живими та неушкодженими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засновника підприємства Северіона Дангадзе.

Знищення заводу UKRTAC у Києві

Дангадзе розповів, що внаслідок прямого ракетного влучання у Києві було повністю знищено завод UKRTAC та склади підприємства. Він зазначив, що "це важкий день для нього", адже за цими стінами були роки праці, сотні людей та тисячі рішень.

За словами засновника, працівники не постраждали і усі живі. Северіон Дангадзе наголосив, що завод будуть відбудовувати.

"Можна втратити будівлі. Можна втратити обладнання. Можна втратити майно. Але неможливо знищити команду, її досвід, знання, характер і віру. Саме люди створили UKRTAC. І саме люди відбудують його", — сказав він.

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Зазначимо, що UKRTAC — це український виробник військової амуніції та індивідуального балістичного захисту, бронежилетів, плитоносок, штурмових рюкзаків і баулів.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні внаслідок атаки РФ постраждали 15 людей, а ще одна особа загинула. Наразі триває ліквідація наслідків російського удару по столиці.

Після обстрілів Андрій Сибіга закликав партнерів надати Україні ракети. Він наголосив, що міжнародна спільнота має дати рішучу відповідь на російський терор.