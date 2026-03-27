Ткаченко звинуватив Кличка в саботажі рішень КМВА

Начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про системне блокування управлінських рішень у столиці. Він звинуватив мера Києва Віталія Кличка у політичному тиску і саботажі. За його словами, це призвело до зриву виконання завдань, порушення законодавства та падіння довіри від бізнесу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Тимур Ткаченко заявив у своїх соцмережах.

В чому Ткаченко звинувачує Кличка

Ткаченко розповів, що на початку року він свідомо обмежив публічну дискусію з мером, аби уникнути конфліктів у складний для країни час. Водночас він стверджує, що критика протягом 2025 року змушувала міську владу реагувати на проблеми.

Однак нині, за його словами, ситуація загострилася. Ткаченко заявляє, що Кличко доручив начальниці юридичного управління КМДА Лесі Верес гальмувати погодження розпоряджень, які готуються для підпису начальнику КМВА. Йдеться, зокрема, про системне надання юридичних зауважень, що, за словами Ткаченка, доводить процес до абсурду.

"До чого це призводить? До того, що КМВА не може визначити комунальну лікарню критичним підприємством, тому що Верес вимагає від закладу надати доказ, що лікарня дійсно комунальна. І такий кейс з комунальними підприємствами не одиничний. У бізнесу вимагають надати документи, ніяк не повʼязані з процедурами надання критичного статусу. В іншому випадку підприємство не отримає критичність, яку до того мало два роки. Тому що Верес не знайшла підтвердження підстав. А минулого року не сама Верес візувала проєкт рішення?" — розповів очільник КМВА.

За йго словами, в результаті виник зрив виконання завдань, порушення законодавства та падіння довіри з боку бізнесу.

Посадовець також публічно звернувся до депутатів Київради із закликом втрутитися та врегулювати ситуацію, а також до Служби безпеки України — з проханням перевірити можливі штучні перепони у роботі критичної інфраструктури під час війни.

Окремо він закликав мера Києва припинити "шкідництво" та поставив під сумнів підстави, за якими той, за його словами, "почувається безкарно".

Як писали Новини.LIVE, раніше Ткаченко розкритикував пропозиції Кличка до Плану енергостійкості. Він вважає, що його окремі позиції можуть послабити відповідальність за публічні закупівлі. За словами начальника КМВА, документ у нинішньому вигляді викликає серйозні запитання.

Водночас депутат Андрій Вітренко розкритикував те, як Київ витрачає міжнародну допомогу. Він наголосив, що під час війни ключовим пріоритетом мають бути енергостійкість та резервне живлення для лікарень. Отримані кошти не варто передавати на парки та пішохідні мости.