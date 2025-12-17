У Дніпровському районі Києва стався прорив водопроводу

Працівники "Київводоканалу" ліквідовують аварію. Ілюстративне фото: КМДА

У середу, 17 грудня, у Дніпровському районі Києва стався порив водопровідної мережі. Аварійні служби вже працюють на місці, рух громадського транспорту не порушено.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Сьогодні, 17 грудня, у Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради стався порив водопровідної мережі.

Зафіксовано пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 мм.

За даними КМДА, на місці вже працює аварійна бригада "Київводоканалу" та фахівці ШЕУ Дніпровського району.

Зауважимо, що громадський транспорт курсує без змін.

Скриншот повідомлення КМДА/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно депутат міськради заявив про критичний стан метро у Києві.

Своєю чергою, експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов зазначив, що аварії в київському метро можуть повторитися.