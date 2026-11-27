Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. Фото: facebook.com/andrey.vitrenko.7

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що в бюджеті Києва були невикористані кошти, які накопичувались з 2022 року. На думку нардепа, ці гроші варто було б спрямувати на реалізацію плану стійкості міста.

Про це заявив він в ефірі програми "Київський час".

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На що могли спрямувати невикористані кошти Києва

"Якщо взяти період з 2022 року, подивитися, скільки коштів залишалося щороку, і все об’єднати — то виходить приблизно 40 млрд гривень. Ці гроші точно мали бути використані на реалізацію плану стійкості, і їх точно вистачило б, щоб повністю закрити й захистити нашу комунальну інфраструктуру", — заявив Вітренко.

Ми писали, що депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що столиці необхідно 500-700 мобільних укриттів. Водночас наразі по місту нараховується до 20 мобільних захисних споруд. Також він заявив, що у Києві не буде мобільних укриттів "на кожній зупинці".

Новини.LIVE інформували, що народна депутатка Оксана Савчук повідомила, що столиці бракує фінансування на облаштування понтонних переправ через річку Дніпро. За її словами, бюджету в розмірі 1-2 мільярди гривень буде недостатньо для такого проєкту.

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